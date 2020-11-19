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好消息！鳥友今發現野放「T94」黑面琵鷺 快樂覓食

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鳥友在七股頂山賞鳥亭拍到編號「T94」黑面琵鷺。圖／台南市生態保育學會提供
台南鳥友在七股頂山賞鳥亭拍到編號「T94」黑面琵鷺。圖／台南市生態保育學會提供

黑面琵鷺保育季11月22日將在台南學甲濕地生態園區登場，主辦單位希望尋找年初2隻野放黑面琵鷺「T85」 及「T94」超級任務，今天有鳥友鄭宗達及胡榮顯2人回報已經找到「T94」黑面琵鷺了，希望也能順利找到編號「T85」黑琵行蹤。

T94是今年3月22日鳥友王徵吉在七股頂山魚塭發現翅膀受傷，經送醫搶救康復繫上「T94」腳環，4月7日王徵吉等人帶往頂山賞鳥亭進行野放。

嘉義的鳥友鄭宗達及台南市麻豆的鳥友胡榮顯2人今天在原先野放的七股頂山賞鳥亭，發現T94，並拍下牠快樂覓食的照片！

另一隻T85黑面琵鷺，是今年1月19日志工在學甲濕地生態園區巡查時發現有異狀，經過救護及送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，2月26日繫上「T85」腳環，在學甲濕地野放回歸大自然，希望也能早日被發現平安抵台度冬，保育季活動期間將公開頒發優質獎品給予鼓勵，並招待參加黑琵親子輕旅行的活動。

黑面琵鷺 野放 濕地

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