超大鍵盤從天而降！阿里山下小溪一夕爆紅網熱議

嘉義縣中埔鄉赤蘭溪一處豆腐岩，被民眾發現外形神似鍵盤，實地前往空拍，照片PO上網，引起網友熱烈回響。中正大學地環系副教授謝孟龍說，這種攔河堰除了具有引水灌溉的功能，更能保護河川。

發現的網友李先生說，這個地方位於中埔歡喜財神廟附近，近日爆紅的中埔鄉落羽松景點也離此不遠，路過好幾次都沒發現，是用衛星軟體才發現，他熱愛攝影，也利用空拍機，將拍到的影像上傳網路，跟民眾分享。