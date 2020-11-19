聽新聞
test
0:00 / 0:00
超大鍵盤從天而降！阿里山下小溪一夕爆紅網熱議
嘉義縣中埔鄉赤蘭溪一處豆腐岩，被民眾發現外形神似鍵盤，實地前往空拍，照片PO上網，引起網友熱烈回響。中正大學地環系副教授謝孟龍說，這種攔河堰除了具有引水灌溉的功能，更能保護河川。
發現的網友李先生說，這個地方位於中埔歡喜財神廟附近，近日爆紅的中埔鄉落羽松景點也離此不遠，路過好幾次都沒發現，是用衛星軟體才發現，他熱愛攝影，也利用空拍機，將拍到的影像上傳網路，跟民眾分享。
中正大學地球與環境科學系副教授謝孟龍說，這種工程其實在嘉義很常見，有可能是因為才剛蓋好，還沒受到水流侵蝕，所以長的方方正正，攔河堰主要常作為農地取水灌溉用途，將上游流下來的水，分流到鄰近溝渠，灌溉農田，但河流周邊沒有引水道，研判是為了保護河床不受侵蝕， 類似消波塊的功能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言