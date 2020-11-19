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超大鍵盤從天而降！阿里山下小溪一夕爆紅網熱議

聯合報 / 記者莊祖銘/嘉義縣即時報導
嘉義縣中埔鄉赤蘭溪一處攔河堰因外型神似鍵盤，被網友PO上網，引起熱議。圖／網友Wade Lee提供
嘉義縣中埔鄉赤蘭溪一處攔河堰因外型神似鍵盤，被網友PO上網，引起熱議。圖／網友Wade Lee提供

嘉義縣中埔鄉赤蘭溪一處豆腐岩，被民眾發現外形神似鍵盤，實地前往空拍，照片PO上網，引起網友熱烈回響。中正大學地環系副教授謝孟龍說，這種攔河堰除了具有引水灌溉的功能，更能保護河川。

發現的網友李先生說，這個地方位於中埔歡喜財神廟附近，近日爆紅的中埔鄉落羽松景點也離此不遠，路過好幾次都沒發現，是用衛星軟體才發現，他熱愛攝影，也利用空拍機，將拍到的影像上傳網路，跟民眾分享。

中正大學地球與環境科學系副教授謝孟龍說，這種工程其實在嘉義很常見，有可能是因為才剛蓋好，還沒受到水流侵蝕，所以長的方方正正，攔河堰主要常作為農地取水灌溉用途，將上游流下來的水，分流到鄰近溝渠，灌溉農田，但河流周邊沒有引水道，研判是為了保護河床不受侵蝕， 類似消波塊的功能。

鍵盤型攔河堰位於中埔鄉赤蘭溪上，附近有落羽松知名景點。莊祖銘／翻攝
鍵盤型攔河堰位於中埔鄉赤蘭溪上，附近有落羽松知名景點。莊祖銘／翻攝

空拍機 嘉義

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