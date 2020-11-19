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疑包商營運困難 台南永康道路施工一年多惹民怨

中央社 / 台南19日電

台南市永康區東橋七路的水利箱涵工程疑因包商營運困難遲未完工，開挖一年多的道路無法暢通引爆民怨，台南市議員林燕祝今天邀相關單位前往會勘，市府則承諾11月底前整平路面。

林燕祝上午邀請永康區公所與台南市政府水利局官員前往現場會勘，還有陳情民眾舉標語表達心聲。

林燕祝指出，東橋七路連結中山南路，是重劃區居民進出的交通要道，但這個工程一開挖就是一年多，成為交通瓶頸路段，至今只剩一個車道單向通車，每到尖峰時段總是塞到讓用路人苦不堪言，不只她的服務處經常接獲民眾陳情，連市長信箱都常收到相關投訴，但似乎一直沒有改善。

她說，近日有民眾在網路爆料公社發文指稱這是「台南市最爛的道路工程」，馬上引發大批網友留言，希望市府可以正視，不要再拖。

永康區長張睿民表示，此工程是因應中山南路與東橋七路口附近經常在豪雨後積水的改善工程，原定民國108年6月8日開工後的300個日曆天完工，扣除天候與地下管線單位協調等無法施工因素，應於今年8月29日完工。

張睿民表示，因承包商公司內部營運有些狀況，工程至今完成85%，雖然主箱涵已完成，但在東橋七路仍有約180公尺路段的側溝連通管等工程沒有完成，公所雖已列管並每週緊盯進度，但廠商營運產生的問題並非公部門可控制。

台南市水利局水利養護工程科科長黃中信表示，市長黃偉哲很重視此事，市府除依合約對承包商開罰，每延宕一天可罰新台幣2萬9000多元，並要求承包商在明天提出合理可行的趕工計畫書，27日前撤除圍籬與交通錐，否則市府將解約並找其他廠商進場，在11月底前完成道路整平。

林燕祝 爆料公社

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