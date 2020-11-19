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永康道路施工延宕惹民怨 台南水利局：月底前還地於民
台南市「柴頭港溪D幹線排水工程」目前正在永康區施工，原應今年8月底完工，完工遙遙無期，衍生塞車引發民怨，台南市議員林燕祝接獲陳情上午邀相關單位會勘，市府也責成水利局、永康區公所設法早日完工，強調11月底還路於民。
水利局說，已要求廠商趕工，並允諾本月15日完工，但後續又發現管線衝突，經協調18日才完成管遷，明天會開進度檢討會議，要求廠商需提出合理可行趕工計畫書，若廠商無法提出計畫，會與廠商解約由水利局廠商進駐，11月底一定還路於民。
永康區長張睿民說，市府相關單位都很關切該工程施工進度，區公所每周進行控管工程建設檢討會，承包廠商施作速度緩慢，恐與該廠商調度機具及人力能量較弱有關，逾期每天可扣除3萬工程款，區公所也會依約執行，並盡早監督廠商施工完成。
林燕祝表示，這段時間市府監督單位到底做了啥？廠商有沒有施工，居民不僅向她陳情投訴，更寫信到市長信箱抱怨，沒有一條道路做了1年半還沒做好，希望公部門承諾不要再跳票。
「柴頭港溪D幹線排水工程」，完工後可將原本流入台20線的水，提前截流至柴頭港溪，減輕排水壓力，工程委由永康區公所發包，去年6月8日開工，工期為300日曆天，後因工程變更設計及地下管線障礙等，目前在永康東橋七路、東橋二街施工，預定完工日展延至今年8月29日。
該排水工程目前進度約85％，目前箱涵工程項目372公尺已全數完成，剩餘7處箱涵連通管尚未完成，而影響交通甚劇路段長約185公尺。
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