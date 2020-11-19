台南新祕境！ 官田舊營區1300棵樹全保留 農曆年啟用

台南官田舊營區封閉20多年，地方一再呼籲開放，經爭取到3000萬元經費改造，將拚農曆年前開放，官田區長顏能通今天視察施工進度，也揭開神秘面紗，占地10公頃園區，保有榕樹、芒果樹、桃花心木等樹木1300多株，改造成「大隆田文化生態園區」，全面開放後可提供民眾休閒散步及舉辦各項休閒活動，帶動地方創生，提振觀光商機。

顏能通今天前往了解施工進度，也揭開舊營區神祕面紗，施工單位說明，舊營區占地十公頃，樹木共有1300多棵左右，包括榕樹、芒果樹、鳳凰木、桃花心木、柚木等，林相豐富，中間是一條芒果綠色隧道，設施也集中在西側靠近公所及隆田國小旁，有簡易步道、木棧道、碎石道與樹屋等設施，保留原有樹木，將是舒適的休閒場所。

另外依樹木分布狀況，規畫為森林休憩區、地方創生及活動場域、社區庇護工場及菱角菱炭活動場域、大型活動草坪、密林保育區、密林休憩區等幾大區塊，裡面僅存少數「勿忘在莒」軍事堡壘都保留，建議後側的密林保育區建設夜晚不要進入，可以採用舉辦燈節等活動方式，讓民眾滿足探險又兼顧安全。

區長顏能通表示，在取得台糖土地認養同意後，也爭取到3000萬元的地方創生經費，進行舊營區的環境整理與步道鋪設及簡易的休閒設施施作，工程於今年7月動工，預計明年1月中旬完工。「大隆田文化生態園區」開放後，未來管理是很大的負擔，除籌募經費做後續環境維護整潔工作，並委由隆田社區協助安全巡守，希望大家一起維護園區的安全與環境，享受最好的休閒場域；外地民眾可搭火車到隆田車站，也很方便到達。