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質詢工廠排廢水 台南時力議員自爆遭威脅「會找人搞議員」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
時代力量台南市議員林易瑩指出，友人聽聞永康偷排廢水的工廠要對她不利，提醒議員要注意安全。記者鄭維真／攝影
時代力量台南市議員林易瑩指出，友人聽聞永康偷排廢水的工廠要對她不利，提醒議員要注意安全。記者鄭維真／攝影

時代力量台南市議員林易瑩自爆遭威脅，16日她在議會總質詢永康區有工廠偷排廢水，結果當天質詢結束後，即聽聞工廠放話「會找人搞議員」，她今天在議場上發布不自殺聲明，若她出了什麼事絕對不是因為個人想不開，且無論如何她都會追查到底，請市府義無反顧地查偷排。台南市長黃偉哲表示，不需要議員拜託，市府一定會努力接受監督。

林易瑩16日進行總質詢，她當時指出永康有工廠偷排廢水，向她陳情的市民還自行攜帶酸鹼試紙測試，檢出水質異常，但環保局長謝世傑當場回應「他並沒有在排廢水」，查無不法。林易瑩今天在議會質詢自由發言時表示，16日質詢後，環保署與保七前往稽查移送，為何環保署可以查出偷排，環保局卻沒作為？

謝世傑今表示，當時是該工廠已被停工，不允許排廢水，所以才會說「他並沒有在排廢水」，環保局去稽查是沒有，但不能保證24小時都沒偷排。台南市長黃偉哲也接著回應，如果過程中有任何人謀不臧的狀況，市府願意去調查。

林易瑩說，當天質詢結束後，她即收到友人耳聞傳來的訊息，提醒她說「停工工廠看議員諮詢的內容，說會找人搞議員您，請多加注意小心」。林說，陳情市民給她偷排廢水的消息，希望大家義無反顧地查，她在此發出不自殺聲明，如果她出事，絕對不是因為她個人想不開而去做自我傷害的事，無論她收到多少威脅與恐嚇，她都一定會追查到底，拜託市府與中央密切聯繫，為何中央有查到、地方卻查不到，須改進檢討。

黃偉哲回應，議員在進行職務工作，不需要拜託，市府也一定會努力接受監督。警察局長詹永茂表示，針對議員有聽聞這樣的恐嚇訊息，只要有任何蛛絲馬跡，警方都會立刻協助。

時代力量台南市議員林易瑩（右）指出，友人聽聞永康偷排廢水的工廠要對她不利，提醒議員要注意安全，警察局長詹永茂（左）表示只要有蛛絲馬跡就會立即協助。記者鄭維真／攝影
時代力量台南市議員林易瑩（右）指出，友人聽聞永康偷排廢水的工廠要對她不利，提醒議員要注意安全，警察局長詹永茂（左）表示只要有蛛絲馬跡就會立即協助。記者鄭維真／攝影

林易瑩 黃偉哲 恐嚇

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