嘉縣工策會總幹事跑私人行程 議會凍結副總幹事人事費

嘉義縣工商發展投資策進會副總幹事陳奕翰，調升新成立的勞青處處長，副總幹事空缺，議員詹琬蓁上午聯審預算，批總幹事林沐惠上班跑私人行程，工策會業務與經發處產業發展科業務重疊，主張刪除副總事人事預算90餘萬元，林沐惠說，副總幹事人事預算有必要；議員林秀琴等人反對刪除，最後協調「凍結」這筆預算。

詹琬蓁批工策會總幹事林沐惠常在上班時間，跑公祭、參加老人會、社區及廟會活動，不專注在工商發展投資工作，每月領取與局處長相同9萬多元高薪，副總幹事調升空缺，可省下每月6萬多元的人事費，況且工策會業務與經發處產業發展科重疊，經發處不必編列補助工策會。

林沐惠說，工策會是推動產業發展平台，促進工商投資發展及就業，他常要到工業局等相關單位開會，業務需要副總幹事代理分擔，跑私人行程是有私人交情及社交，他常在假日跑行程辦業務，沒有請領加班費。

議員林秀琴、姜梅紅、劉雅文、黃鉦凱、許有疆，反對刪減工策會副總幹事人事預算，肯定工策會對推動工商投資發展的重要，需要工策會服拹廠商，要求兼工策會主委的縣長翁章梁，儘速派任新的副總幹事。

議員吳思蓉認為，目前既然工策會副總幹事空缺，人事費暫時凍結。主席陳柏麟協調後裁示，凍結副總幹事人事預算，等新人選派任，再請縣長與議會協調，解凍預算支用，避免影響業務推動。