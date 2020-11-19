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關心官田柳橙蒂腐病 黃偉哲指示強化果農栽培管理
台南市官田區柳橙日來傳出因蒂腐病影響造成落果，果農叫苦連天，台南市長黃偉哲今指示農業局協助果農強化栽培管理技術，以提升果品品質。
農業局表示，柳橙果實蒂腐病好發於雨量較多的年份及枯枝多的柑橘園，造成落果無收成。防治方式建議參考行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所植物保護手冊果樹篇，柑橘類建議用藥，輪流使用不同藥劑進行病害防治，避免產生抗藥性。
相關網站連結https://www.tactri.gov.tw/Item/Detail/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%9C%96%E6%9B%B8
農業局長謝耀清，已請官田區農會加強辦理柳橙病蟲害防治講習會，請農民踴躍參加，以強化柳橙病蟲害等管理技術、優化生產品質。
若農民果園發生病蟲危害，可向農業局通報，若有任何相關栽培管理技術問題，可逕洽台南區農業改良場諮詢協助。
農業局統計，南市柳橙種植面積1764公頃，佔全台35%，總產量約4萬9千公噸。主產區為六甲（505公頃）、白河（390公頃）、東山（381公頃）、柳營（173公頃）、大內（79公頃）。
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