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雲林晨跑阿伯家門前就地小便 退休國中主任：賣擱來啊
公德心何在？近一年多來自家門口飽受尿騷味困擾的陳啟軒，日前在臉書社團發文指出「我家門口長得像公廁嗎？」陳啟軒受訪時表示，本月15日他將門口監視器轉向，對準異味竄出的位置拍攝，果真拍到一名晨跑阿伯，跑到一半就在他家門前小便，連續幾天觀察，阿伯前天沒來，原以為收斂了，沒想到昨天又「再度光臨」，讓陳又氣又好笑，不過他不打算報警，只希望大家發揮公德心，不要隨地解放，有損形象也有害環境。
自斗六國中主任退休的陳啟軒，退而不休，3年前中年轉業，在斗六市保庄里經營閹雞農園，不料從一年多前開始，自家農舍門口就時常飄出阿摩尼亞（尿騷）味；陳啟軒說，一年多來，味道每天都很濃烈，直到裝了監視器、並將監視器轉向拍攝後，果真逮到隨地解放的兇手。
陳啟軒說，他從15日開始觀察「究竟是誰每天光顧我家？」本來以為是附近流浪犬造成的，「沒想到是活生生的阿伯！」每天晨跑時經過農舍前，就中途走進陳啟軒家門口小便，解放位置一旁正好掛著「我的小雞雞不見了」招牌，阿伯仍神態自若的「就地方便」，令人哭笑不得。
陳啟軒指出，從監視器開拍觀察幾天下來，這名晨跑阿伯一樣每天都來報到，但17日沒有來，「原以為他收斂了！」結果隔天依舊上門；「如果是浪犬，還覺得情有可原；但沒想到是路人，對人失去一些信心…」陳啟軒坦言，希望阿伯「賣擱來啊！」
陳啟軒表示，「只要是正常人都知道，在人家出入門口尿尿是不對的，況且時間、頻率嚴重到讓家裡的人受不了臭味，要大費周章裝監視器捉現行犯」，不過目前他不打算報警，預備立告示牌提醒路人，也希望藉機呼籲民眾，「不要貪圖一時方便，造成別人的不便」。
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