水庫聯通管「潛盾」工法地方憂氣爆？南水局：非挖隧道

聯通曾文與南化水庫的聯通道工程開工，工期預計6年，台南市議員周奕齊在議會爆料，指主導該工程的南水局在地方辦說明會時，表明該工程70％是用推進、30％用明挖。但現在施工法比例已全然顛倒，將對地方產業與觀光造成極大衝擊，也憂心潛盾施工法會有氣爆之虞；南區水資源局副局長鄒漢貴表示，水公司許多管線工程都採用潛盾工法，並非高難度技術。

鄒漢貴表示，聯通管口徑2600毫米，工程分3標採統包方式發包，工法選用原則為台三線經市區段採推進工法施工，約佔管路總長度25公里的46%，而郊區段採明挖覆蓋工法施工，約佔54%，施工期間道路寬度仍有6.5至7公尺供雙向通行。在市區路段採用潛盾工法以降低對交通的衝擊，水公司很多工程常用潛盾工法，並不是隧道會挖到瓦斯氣體，台3線下方也無埋天然瓦斯管，不會有發生氣爆之虞。

周奕齊議員也質疑曾文南化聯通道全長10公里，這麼大的工程，在水源保護區開挖的土方就多達26萬立方公尺，未來將堆在哪裡呢？地下推進之後，這些淤泥又將怎樣處理？何以未做環評？也對該項工程開挖十餘公尺深的潛盾法施工，之前有不少氣爆案例，質疑工程的危險性。

南水局說明，該計畫屬臨時救急之抗旱救旱工程，依目的事業主管機關經濟部107年03月31日函釋，依「開發行為應屬實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第13條第3項規定，免實施環境影響評估，整體工程的開挖剩餘土石方約22.9萬方，在曾文庫區外土方均售予統包廠商回收並須有合格之土方去處，施工過程南水局將嚴格辦理環境監測及生態檢核作為，降低對生態環境影響；水保計畫審議部分，A1標的水保計畫已於109年10月22日獲農委會水土保持局核准施工，A2標及A3標也正依水保相關法令辦理中。