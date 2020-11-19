快訊

台積如果出事 全球一起癱瘓！新美國隊長拜登之盾：台灣

台灣是復興島也是美麗島？戒嚴時期的四首「台灣之歌」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懶人包／台南肉燥飯節爭霸賽21日登場 交通指南看這

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
2020台南肉燥飯節爭霸賽交通資訊。圖／台南市交通局提供
2020台南肉燥飯節爭霸賽交通資訊。圖／台南市交通局提供

台南市肉燥飯節爭霸賽本周六將在新營民治市政中心廣場登場，當天將有6000碗肉燥飯免費提供民眾品嘗，為了讓遊客吃得盡興，市府規畫周邊道路、停車場指引，呼籲大家多利用大台南公車棕、黃幹線及支線公車，以及T-Bike前往會場。

肉燥飯節爭霸賽21日上午8時到下午2時在民治市政中心廣場開戰，邀請台南的餐旅學校、農會、在地肉燥飯店家一較高下，分為名店組及創意組；上午11時30分到下午1時還有肉燥飯品嘗會，60攤、6000碗肉燥飯免費供民眾鑑賞。

台南市政府指出，台南肉燥飯嘉年華預計12月6日在新光三越台南新天地開幕，當天除了邀請肉燥飯爭霸賽名店組店家擺攤，還有城市交流賽，廣邀雲嘉南高屏肉燥飯店家來較量。

交通局長王銘德表示，交通局在台1線、國道1號新營交流道至民治中心各主要道路沿線都設有導引指標，指引民眾到會場，會場周邊有民治市政中心停車場、 南瀛綠都心停車場、 新營醫院停車場及三民路站前停車場等，共766席汽車格、250席機車格。

王銘德說，大台南公車棕、黃幹線及支線、2線公路客運有行經民治市政中心附近，台鐵新營火車站前也有提供T-Bike租借，可在新營高中站還車後步行進入會場。

停車場 公車

延伸閱讀

台南肉燥飯節爭霸賽11月21日登場 6000碗免費

氣派「水上豪宅」內嗑平價牛肉麵！苗栗苑裡最美牛肉麵館　豆花免費吃到飽

高雄肉燥飯爭霸賽 今天開始網路投票

高雄肉燥飯爭霸賽開放報名 陳其邁：不怕貨比貨

相關新聞

被指國民黨台南市長人選最強棒 謝龍介：三腳督有勝算

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介被視為黨內下屆台南市長「最強棒」人選，謝龍介今表示，勝負沒有絕對，且要爭取連任的黃偉哲在...

稀有嬌客冬候鳥紫鷺飛抵鰲鼓 國際觀鳥馬拉松下月開跑

賞鳥季登場！遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，吸引鳥友、遊客賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在鰲...

太保魚寮遺址旁道將圳 營造多功能滯洪濕地成治水典範

嘉義縣完工的12座滯洪池，面積廣達800公頃，只有蓄水發電，不具利用水資源功能惹議， 反觀縣內史前遺址、太保市魚寮遺址旁...

台南水情吃緊 曾文和南化兩大水庫「聯通管」加快腳步

經濟部水利署斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，目前工程已陸續發包，南區水資源局表示，聯通管預計2024年完工後，輸水...

雲林晨跑阿伯家門前就地小便 退休國中主任：賣擱來啊

公德心何在？近一年多來自家門口飽受尿騷味困擾的陳啟軒，日前在臉書社團發文指出「我家門口長得像公廁嗎？」陳啟軒受訪時表示，...

水庫聯通管「潛盾」工法地方憂氣爆？南水局：非挖隧道

聯通曾文與南化水庫的聯通道工程開工，工期預計6年，台南市議員周奕齊在議會爆料，指主導該工程的南水局在地方辦說明會時，表明...

懶人包／台南肉燥飯節爭霸賽21日登場 交通指南看這

台南市肉燥飯節爭霸賽本周六將在新營民治市政中心廣場登場，當天將有6000碗肉燥飯免費提供民眾品嘗，為了讓遊客吃得盡興，市...

藝術蝦的巷弄散步速寫 台南安平在招手

台南市安平區公所11月22日上午將舉辦藝術蝦「安平巷弄散步速寫」課程，邀請水彩速寫畫家「藝術蝦」進行「安平小鎮旅繪講堂」...

嘉縣聘設計師打造優鮮農業品牌 進軍國道服務區暨超市

嘉義縣政府推動農業共同品牌「嘉義優鮮」，邀國際知名設計師聶永真為品牌LOGO操刀，最近在台北信義威秀影城舉行發表會，會後...

嘉縣博茶會周六登場 巨壺4米高

嘉義縣政府昨天舉行「高山茶都．嘉義」2020博茶會宣傳記者會，縣長翁章梁宣布本月21日（周六）起一連10天在中埔鄉農會金...

檢舉達人最愛 南市機車族滑手機案2年翻倍

機車族的你會在停等紅燈時滑手機嗎？小心荷包失血。台南市一名徐姓女子最近接到罰單，內附相片顯示她騎機車停等紅燈時滑手機，遭...

廣角鏡／紙風車來雲林 明起巡演3場

紙風車劇團獲義美食品公司贊助，11月20日起在雲林展開3場次巡迴演出，雲林縣長張麗善、義美顧問蔡寶來昨宣布，邀請大小朋友...

熱門新聞

全台首家 「巧虎夢想樂園」12月桃園青埔歡樂開幕

主任是正妹！移民署宜蘭站主任首露面 新住民瘋狂搶合照

彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

新店國民運動中心12/13試營運 虛擬實境飛輪教室搶先看

金門花蓮雙向包機欲罷不能 明年1月24日確定還有一梯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。