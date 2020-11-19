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懶人包／台南肉燥飯節爭霸賽21日登場 交通指南看這
台南市肉燥飯節爭霸賽本周六將在新營民治市政中心廣場登場，當天將有6000碗肉燥飯免費提供民眾品嘗，為了讓遊客吃得盡興，市府規畫周邊道路、停車場指引，呼籲大家多利用大台南公車棕、黃幹線及支線公車，以及T-Bike前往會場。
肉燥飯節爭霸賽21日上午8時到下午2時在民治市政中心廣場開戰，邀請台南的餐旅學校、農會、在地肉燥飯店家一較高下，分為名店組及創意組；上午11時30分到下午1時還有肉燥飯品嘗會，60攤、6000碗肉燥飯免費供民眾鑑賞。
台南市政府指出，台南肉燥飯嘉年華預計12月6日在新光三越台南新天地開幕，當天除了邀請肉燥飯爭霸賽名店組店家擺攤，還有城市交流賽，廣邀雲嘉南高屏肉燥飯店家來較量。
交通局長王銘德表示，交通局在台1線、國道1號新營交流道至民治中心各主要道路沿線都設有導引指標，指引民眾到會場，會場周邊有民治市政中心停車場、 南瀛綠都心停車場、 新營醫院停車場及三民路站前停車場等，共766席汽車格、250席機車格。
王銘德說，大台南公車棕、黃幹線及支線、2線公路客運有行經民治市政中心附近，台鐵新營火車站前也有提供T-Bike租借，可在新營高中站還車後步行進入會場。
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