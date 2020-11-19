被指國民黨台南市長人選最強棒 謝龍介：三腳督有勝算

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介被視為黨內下屆台南市長「最強棒」人選，謝龍介今表示，勝負沒有絕對，且要爭取連任的黃偉哲在民進黨初選將面臨挑戰，若未來市長選舉呈現「三腳督」，國民黨未必沒機會獲勝。被問及未來對手可能是謝龍介，黃偉哲說，「希望是可敬的對手，不是可惡的對手」。

謝龍介指出，過去40歲以上的選民主導選舉結果，但現為網路世代，誰能獲得年輕選民的青睞，勝選機率就較高，黃偉哲在年輕選民支持度的部分尚待加強。

謝龍介認為，選舉沒有絕對，這2年來黃偉哲在市政問題接連出狀況，對於連任之路勢必受挑戰，2年後的市長選舉態勢以目前來看還難預測，必須等民進黨初選結束才會明朗，如果下屆市長選舉是「三腳督」，藍營未必沒機會。

「每個政黨都會有黨內競爭，只要不惡質化就是好的」，黃偉哲說，對於謝龍介的建議他會深入分析了解，即便2020總統選舉，國民黨也有郭台銘、韓國瑜、朱立倫之爭，將來2024一定也會有競爭，只要大家是開大門、走大路，不要用不正當手段，「黨內競爭不可怕，出怪招、用奧步比較可怕」。

被問及若下屆競選連任的對手是謝龍介，黃偉哲說，「我希望是可敬的對手，不是可惡的對手」。