快訊

台積如果出事 全球一起癱瘓！新美國隊長拜登之盾：台灣

台灣是復興島也是美麗島？戒嚴時期的四首「台灣之歌」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被指國民黨台南市長人選最強棒 謝龍介：三腳督有勝算

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨副秘書長謝龍介被視為黨內下屆台南市長人選最強棒。記者鄭維真／攝影
國民黨副秘書長謝龍介被視為黨內下屆台南市長人選最強棒。記者鄭維真／攝影

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介被視為黨內下屆台南市長「最強棒」人選，謝龍介今表示，勝負沒有絕對，且要爭取連任的黃偉哲在民進黨初選將面臨挑戰，若未來市長選舉呈現「三腳督」，國民黨未必沒機會獲勝。被問及未來對手可能是謝龍介，黃偉哲說，「希望是可敬的對手，不是可惡的對手」。

謝龍介指出，過去40歲以上的選民主導選舉結果，但現為網路世代，誰能獲得年輕選民的青睞，勝選機率就較高，黃偉哲在年輕選民支持度的部分尚待加強。

謝龍介認為，選舉沒有絕對，這2年來黃偉哲在市政問題接連出狀況，對於連任之路勢必受挑戰，2年後的市長選舉態勢以目前來看還難預測，必須等民進黨初選結束才會明朗，如果下屆市長選舉是「三腳督」，藍營未必沒機會。

「每個政黨都會有黨內競爭，只要不惡質化就是好的」，黃偉哲說，對於謝龍介的建議他會深入分析了解，即便2020總統選舉，國民黨也有郭台銘、韓國瑜、朱立倫之爭，將來2024一定也會有競爭，只要大家是開大門、走大路，不要用不正當手段，「黨內競爭不可怕，出怪招、用奧步比較可怕」。

被問及若下屆競選連任的對手是謝龍介，黃偉哲說，「我希望是可敬的對手，不是可惡的對手」。

謝龍介 黃偉哲

延伸閱讀

水情緊 台南、嘉義夜間減壓供水

中天不予換照 黃偉哲：台灣已有撕裂 盼溝通持續進行

謝龍介表態可能選台南市長 藍議員：國民黨台南最強棒

「丁丁」發言人要來台南任職？ 黃偉哲：沒有接觸

相關新聞

被指國民黨台南市長人選最強棒 謝龍介：三腳督有勝算

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介被視為黨內下屆台南市長「最強棒」人選，謝龍介今表示，勝負沒有絕對，且要爭取連任的黃偉哲在...

稀有嬌客冬候鳥紫鷺飛抵鰲鼓 國際觀鳥馬拉松下月開跑

賞鳥季登場！遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，吸引鳥友、遊客賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在鰲...

太保魚寮遺址旁道將圳 營造多功能滯洪濕地成治水典範

嘉義縣完工的12座滯洪池，面積廣達800公頃，只有蓄水發電，不具利用水資源功能惹議， 反觀縣內史前遺址、太保市魚寮遺址旁...

台南水情吃緊 曾文和南化兩大水庫「聯通管」加快腳步

經濟部水利署斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，目前工程已陸續發包，南區水資源局表示，聯通管預計2024年完工後，輸水...

雲林晨跑阿伯家門前就地小便 退休國中主任：賣擱來啊

公德心何在？近一年多來自家門口飽受尿騷味困擾的陳啟軒，日前在臉書社團發文指出「我家門口長得像公廁嗎？」陳啟軒受訪時表示，...

水庫聯通管「潛盾」工法地方憂氣爆？南水局：非挖隧道

聯通曾文與南化水庫的聯通道工程開工，工期預計6年，台南市議員周奕齊在議會爆料，指主導該工程的南水局在地方辦說明會時，表明...

懶人包／台南肉燥飯節爭霸賽21日登場 交通指南看這

台南市肉燥飯節爭霸賽本周六將在新營民治市政中心廣場登場，當天將有6000碗肉燥飯免費提供民眾品嘗，為了讓遊客吃得盡興，市...

藝術蝦的巷弄散步速寫 台南安平在招手

台南市安平區公所11月22日上午將舉辦藝術蝦「安平巷弄散步速寫」課程，邀請水彩速寫畫家「藝術蝦」進行「安平小鎮旅繪講堂」...

嘉縣聘設計師打造優鮮農業品牌 進軍國道服務區暨超市

嘉義縣政府推動農業共同品牌「嘉義優鮮」，邀國際知名設計師聶永真為品牌LOGO操刀，最近在台北信義威秀影城舉行發表會，會後...

嘉縣博茶會周六登場 巨壺4米高

嘉義縣政府昨天舉行「高山茶都．嘉義」2020博茶會宣傳記者會，縣長翁章梁宣布本月21日（周六）起一連10天在中埔鄉農會金...

檢舉達人最愛 南市機車族滑手機案2年翻倍

機車族的你會在停等紅燈時滑手機嗎？小心荷包失血。台南市一名徐姓女子最近接到罰單，內附相片顯示她騎機車停等紅燈時滑手機，遭...

廣角鏡／紙風車來雲林 明起巡演3場

紙風車劇團獲義美食品公司贊助，11月20日起在雲林展開3場次巡迴演出，雲林縣長張麗善、義美顧問蔡寶來昨宣布，邀請大小朋友...

熱門新聞

全台首家 「巧虎夢想樂園」12月桃園青埔歡樂開幕

主任是正妹！移民署宜蘭站主任首露面 新住民瘋狂搶合照

彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

新店國民運動中心12/13試營運 虛擬實境飛輪教室搶先看

金門花蓮雙向包機欲罷不能 明年1月24日確定還有一梯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。