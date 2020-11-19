曾文南化水庫聯通管發包 預計2024年完工

經濟部水利署斥資新台幣120億元興建連接曾文水庫與南化水庫的「曾文南化聯通管」，希望強化水源聯合調度能力，做為抗旱或緊急狀況備援輸水設施，工程預計2024年完工。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天表示，這項工程分3標採統包方式發包，工法原則為台3線經市區路段採推進工法施工，約佔管路總長度25公里的46%，而郊區路段採明挖覆蓋工法施工，約佔總長54%，施工期間道路寬度仍有6.5至7公尺供雙向通行。

鄒漢貴指出，計畫屬臨時救急抗旱救旱工程，依規定免實施環境影響評估，整體工程的開挖剩餘土石方售予統包廠商回收，並須有合格的土方去處，施工過程將由南水局嚴格辦理環境監測及生態檢核作為，降低對生態環境影響。

他說，目前統包工程均已發包，細部設計階段會持續辦理生態檢核、施工前說明會，施工期間將妥善處理交通維持、環境保護及鄰房監測安全等工作，也會積極回應民眾訴求，以期工程順利進行並早日達成計畫目標。