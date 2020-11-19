嘉縣聘設計師打造優鮮農業品牌 進軍國道服務區暨超市

嘉義縣政府推動農業共同品牌「嘉義優鮮」，邀國際知名設計師聶永真為品牌LOGO操刀，最近在台北信義威秀影城舉行發表會，會後縣長翁章梁率青農將「嘉義優鮮」農產品，分別進駐國道中山高西螺、及國道三號東山服務區，昨天再與楓康超市聯手，進軍中台灣消費市場。

縣府顛覆傳統農業形象，邀聶永真操刀「嘉義優鮮」品牌視覺識別（Visual Identity，簡稱VI），將現代設計結合農業品牌，展現翻轉農業既定印象，尋找全新定位企圖心。

聶永真為呈現嘉縣優質精緻農業核心精神，傳達美味及可口味覺感受，結合當代設計元素，將嘉義優鮮重新命名「Chiayi+yummy=CHIAYUM」。LOGO設計概念取決於嘉縣有18鄉鎮市，以18條綠色線條描繪出「田/田埂」意象，象徵農業起源由此開始，並且發芽成長茁壯。

縣府推出聶永真設計的「嘉義極光」哈密瓜禮盒，在台北7CitySuper獨家販售，限量300組，翁章梁強調，嘉義展現優質新農業實力，品牌行銷是農產品商品化必然之路，現在農業與傳統農業行銷很大不同，除兼顧生產技術，還要建立自我品牌，尋求通路。

縣府與楓康超市合作，進軍中台灣消費市場，推出「台灣好『嘉』在楓康」活動，精選10多品項「嘉義優鮮」品牌農產，昨起到12月17日上架楓康超市47家門市。