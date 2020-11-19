稀有嬌客冬候鳥紫鷺飛抵鰲鼓 國際觀鳥馬拉松下月開跑

賞鳥季登場！遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，吸引鳥友、遊客賞鳥，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在鰲鼓濕地，發現稀有冬候鳥紫鷺覓食、洗澎澎理毛，他連續2年觀察紫鷺報到開心，顯示鰲鼓濕地成為候鳥越冬樂園。

蘇家弘18日在鰲鼓濕地森林園區，觀察拍攝紫鷺覓食，洗澎澎，到理毛有2小時，從中午到下午2點，這幾天天氣晴朗，陽光特別強，紫鷺展現各種可愛姿態。

紫鷺臉部有一點點彩虹的顏色出現，相較其他候鳥形狀，脖子很長，蘇家弘說，紫鷺是稀有的冬候鳥，來自遙遠的西伯利亞，每年秋冬來到台灣，隔年3、4月離開，紫鷺喜歡在草澤附近出沒，警戒心很高。

鰲鼓濕地冬候鳥，漸漸地增加，宣告南台灣年度賞鳥交流盛事，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2020台灣國際觀鳥馬拉松」大賽，下個月5、6日登場，3人就可組隊，憑本事規畫觀鳥路線，在指定24小時內，挑戰最多的鳥種數量！

雲嘉南濱管理處說，每年年底追鳥24小時成為賞鳥旅遊盛事，今年碰上疫情，活動照常，邀請美國3位賞鳥及黑琵專家將抵台，依規定須接受居家檢疫，賞鳥活動不受全國野鳥學會被國際鳥盟解除夥伴關係影響。