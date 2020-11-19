聽新聞
test
0:00 / 0:00
太保魚寮遺址旁道將圳 營造多功能滯洪濕地成治水典範
嘉義縣完工的12座滯洪池，面積廣達800公頃，只有蓄水發電，不具利用水資源功能惹議， 反觀縣內史前遺址、太保市魚寮遺址旁的道將圳，經道將圳文化學會理事長楊清樑與魚寮居民攜手打拚 13年，第五河川局及嘉縣府投入經費，公私協力營造水環境，讓遇雨即淹孤島，蛻變成兼具治水利水休閒多功能滯洪濕地，為地方帶來生機，還促成國立台灣交響樂團首次舉辦露天音樂會。
7日舉行的音樂會最高潮，是演奏尾聲由一對蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群父子檔，划蘭嶼拼板舟，沿林間溪流划向舞台下河道，象徵魚寮遺址是台灣南島語系發源地，讓600多名觀眾陶醉感動。
魚寮社區有深厚南島文化底蘊，史前時代就有人群傍著水文居住形成聚落，遺址代表嘉義平原新石器時代晚期史前文化面貌，隱沒台糖甘蔗田長達半世紀，2003年開挖高鐵大道再次出土，範圍31公頃，縣府公告為遺址。
但遺址吸引力，不及道將圳美麗水環境，被稱譽「忘憂森林」、「落羽松河畔」，道將圳是清朝最早開鑿大型水利工程，至今逾300年，是早期嘉義平原主要灌溉渠道，流經嘉縣市，往南流入八掌溪，往西流入太保新埤大排。
「我按老祖宗水文治水」，楊清樑說，為重現昔日道將圳水文，把水找回來，用生態工法緩坡、造林養水，營造水環境，他踏查水文，感受水文與聚落文明緊密關係，水清聚落就好，他說服台糖造林，按古圳水文挖水道，岸邊栽種落羽松、烏臼，樹大成林，營造詩情畫意幽境及水資源生態保護區。
魚寮水環境成為治水典範，有乾淨水源，植栽景觀美化，具觀光休閒及生態保育多功能，去年第五河川局結合道將圳文化學會等共同主辦公私協力工作坊「魚寮社區案例分享」，吸引各縣市政府代表及民眾200人參加。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言