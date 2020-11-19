太保魚寮遺址旁道將圳 營造多功能滯洪濕地成治水典範

嘉義縣完工的12座滯洪池，面積廣達800公頃，只有蓄水發電，不具利用水資源功能惹議， 反觀縣內史前遺址、太保市魚寮遺址旁的道將圳，經道將圳文化學會理事長楊清樑與魚寮居民攜手打拚 13年，第五河川局及嘉縣府投入經費，公私協力營造水環境，讓遇雨即淹孤島，蛻變成兼具治水利水休閒多功能滯洪濕地，為地方帶來生機，還促成國立台灣交響樂團首次舉辦露天音樂會。

7日舉行的音樂會最高潮，是演奏尾聲由一對蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群父子檔，划蘭嶼拼板舟，沿林間溪流划向舞台下河道，象徵魚寮遺址是台灣南島語系發源地，讓600多名觀眾陶醉感動。

魚寮社區有深厚南島文化底蘊，史前時代就有人群傍著水文居住形成聚落，遺址代表嘉義平原新石器時代晚期史前文化面貌，隱沒台糖甘蔗田長達半世紀，2003年開挖高鐵大道再次出土，範圍31公頃，縣府公告為遺址。

但遺址吸引力，不及道將圳美麗水環境，被稱譽「忘憂森林」、「落羽松河畔」，道將圳是清朝最早開鑿大型水利工程，至今逾300年，是早期嘉義平原主要灌溉渠道，流經嘉縣市，往南流入八掌溪，往西流入太保新埤大排。

「我按老祖宗水文治水」，楊清樑說，為重現昔日道將圳水文，把水找回來，用生態工法緩坡、造林養水，營造水環境，他踏查水文，感受水文與聚落文明緊密關係，水清聚落就好，他說服台糖造林，按古圳水文挖水道，岸邊栽種落羽松、烏臼，樹大成林，營造詩情畫意幽境及水資源生態保護區。