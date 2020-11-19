台南水情吃緊 曾文和南化兩大水庫「聯通管」加快腳步

經濟部水利署斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，目前工程已陸續發包，南區水資源局表示，聯通管預計2024年完工後，輸水量最大約每日80萬噸，可強化曾文與南化水庫水源聯合調度能力，做為抗旱或臨時緊急狀況備援輸水設施。

台南地區從18日晚上進入夜間減壓，心情不佳，市長黃偉哲就強調，南化水庫有9成滿，但無聯通管無法將水通到曾文水庫，增加水情調度的壓力。

南水局指出，該工程分3標採統包方式發包，工法選用原則為台三線經市區段採推進工法施工，約佔管路總長度25公里的46%，而郊區段採明挖覆蓋工法施工，約佔54%，施工期間道路寬度仍有6.5至7公尺供雙向通行。

南水局強調，已依相關規定提送交維計畫至臺南市政府交通局審查，A1標位於曾文水庫庫區內由南水局本權責辦理，A2標交維計畫於109年11月5日經台南市政府核定在案，A3標則於109年8月13日提報台南市政府審查中。

南水局會依施工特性及區域，將占用道路空間盡量縮小、工期盡量縮短、避開交通尖峰時間施工、加派交維人員指揮與加強工區相關交維警示設施等，以維民眾用路安全。今年冬天梅花季應該不會施工到庫區外。

在施工安全議題方面，A1標丁類危險工作場所評估報告書已於7月3日經職安署南區職安中心審查合格；A2標於11月13日提送；A3標於9月29日審查合格；另外對於非屬丁類危評場所部分，南水局也會依職安計畫書督促統包廠商確實執行。