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管線地下化勢在必行 張麗善視察虎尾高鐵共管宣布蓋第3處
公共管線地下化除能不讓管線暴露，在維護方面也不須圍路，路面也不再坑坑洞洞，對維修人員來說更安全。雲林縣目前有虎尾高鐵特定區、斗六朱丹灣棒球場特區等2處共同管道，縣長張麗善今天率工務處長汪令堯及相關人員至虎高共管中心巡檢，張麗善表示，共管設備是趨勢，監控、維護方便，安全性更佳，未來雲林縣重大開發案或建設，將會依此方式進行。
虎高共管中心委外廠商大翔機電經理徐大民指出，該區共管設備在雲林高鐵站設計之時就已納入規畫，2007完工，管線全長約2.2公里，目前僅有台電高壓輸配電管線，供虎尾科學園區用電，隨著特區逐年發展，未來電信、自來水、有線電視等線路也可望加入布建。
張麗善指出，共同管道有助提升民眾生活品質，並維護道路路面及路基完整；虎尾共管設置幹管約2.2公里，斗六朱丹灣共管設置電纜溝約2.5公里，在區域內幾乎看不見電線桿及變壓器了，縣府目前也正規畫斗六人文公園重畫區段建置第三處、全長約2公里的共同管道。
汪令堯說，管線現已埋在地下，共管中心每4小時全線巡檢一次，因需24小時作業，因此委外廠商也以早、晚班制輪班，透過監視器與保全設備即時監控，若有人闖入或管線異常就能立即應變。
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