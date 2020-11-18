快訊

獨／玉女掌門人與2女兒分房 笑嘆：被房事操到！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

管線地下化勢在必行 張麗善視察虎尾高鐵共管宣布蓋第3處

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左）率工務處長汪令堯（右二）及相關人員，到虎尾高鐵特區巡檢共同管線。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）率工務處長汪令堯（右二）及相關人員，到虎尾高鐵特區巡檢共同管線。記者陳苡葳／攝影

公共管線地下化除能不讓管線暴露，在維護方面也不須圍路，路面也不再坑坑洞洞，對維修人員來說更安全。雲林縣目前有虎尾高鐵特定區、斗六朱丹灣棒球場特區等2處共同管道，縣長張麗善今天率工務處長汪令堯及相關人員至虎高共管中心巡檢，張麗善表示，共管設備是趨勢，監控、維護方便，安全性更佳，未來雲林縣重大開發案或建設，將會依此方式進行。

虎高共管中心委外廠商大翔機電經理徐大民指出，該區共管設備在雲林高鐵站設計之時就已納入規畫，2007完工，管線全長約2.2公里，目前僅有台電高壓輸配電管線，供虎尾科學園區用電，隨著特區逐年發展，未來電信、自來水、有線電視等線路也可望加入布建。

張麗善指出，共同管道有助提升民眾生活品質，並維護道路路面及路基完整；虎尾共管設置幹管約2.2公里，斗六朱丹灣共管設置電纜溝約2.5公里，在區域內幾乎看不見電線桿及變壓器了，縣府目前也正規畫斗六人文公園重畫區段建置第三處、全長約2公里的共同管道。

汪令堯說，管線現已埋在地下，共管中心每4小時全線巡檢一次，因需24小時作業，因此委外廠商也以早、晚班制輪班，透過監視器與保全設備即時監控，若有人闖入或管線異常就能立即應變。

公共管線地下化是建設趨勢，管線不再暴露，維運人員監控、維護也方便，安全性更佳。記者陳苡葳／攝影
公共管線地下化是建設趨勢，管線不再暴露，維運人員監控、維護也方便，安全性更佳。記者陳苡葳／攝影
虎尾高鐵特區共同管線設備2007年完工，110年度維護案將於年底前發包，雲林縣長張麗善（左）今率工務處長汪令堯（右）巡檢設備。記者陳苡葳／攝影
虎尾高鐵特區共同管線設備2007年完工，110年度維護案將於年底前發包，雲林縣長張麗善（左）今率工務處長汪令堯（右）巡檢設備。記者陳苡葳／攝影

斗六 張麗善 高鐵

延伸閱讀

推廣優質好劇 義美助陣邀您一起來追劇

張麗善宣布加碼補助文旦柚保費 雲林農民負擔少一半

雲林滷肉飯節明登場 千人齊開飯

影／守護環境品質不能等 張麗善率隊突檢工廠

相關新聞

管線地下化勢在必行 張麗善視察虎尾高鐵共管宣布蓋第3處

公共管線地下化除能不讓管線暴露，在維護方面也不須圍路，路面也不再坑坑洞洞，對維修人員來說更安全。雲林縣目前有虎尾高鐵特定...

嘉縣議員批縣府人事預算浮編 主張大砍9千2百萬元

嘉義縣議會今天展開縣府總預算聯審，議員蔡奇璋批縣府人事費用浮編，人事支出年年增加，去年卻還有1億9千多萬元結餘款，主張刪...

雲林明年調升文旦柚保險補助 農民：不划算寧自負損失

雲林縣大斗六地區今年3月開始納入風速參數文旦柚保險承保地區，由農委會補助50%保險費，縣府補助10%保險費，每位農民自負...

注意！大車「行車視野輔助系統」今年1月列定檢項目

大型車輛因死角多，衍生車禍不歇，台南市新營警分局說，為降低大型車輛視野死角風險，今年1月1日起相關法令已將「行車視野...

台南今起第一階段限水 水公司電話接不完

台南市從今天起進行第一階段限水，全市減壓供水，噴水池等非必要的供水也暫停，台南市近期相當熱門的中西區河樂廣場今起也停止供...

嘉義市環式自行車道未按圖施工 市府促限期改善

嘉義市環式自行車道目前工程進度已94％，但有些車道出口緊鄰快車道，自行車一出來就有危險，市議員張秀華前往勘查，認為斜坡道...

台南安定胡麻節將登場 農會今起推限量優惠好康

台南安定胡麻節本月28日將登場，安定區農會今天起至下月15日推出胡麻產品系列優惠，消費者前往農會超市購物滿500元，更贈...

嘉義水情嚴峻今晚起減壓供水 水公司：節水超前部署

雨量少，進入枯水期，嘉南地區主要供灌水源曾文、烏山頭水庫水位直直落，水情嚴峻，中央旱災應變中心決定，嘉義區調整水情燈號為...

台南今起夜間減壓供水 黃偉哲：做好開源節流

台南市水情燈號轉為黃燈，今天開始實施夜間減壓供水，台南市長黃偉哲表示，11月水庫拉警報前所未見，除了再生水廠積極建置之外...

嘉市議員向市府局處要資料 竟被回「需要六樓同意」

嘉義市議員戴寧今天質詢指出，目前是議會總質詢期間，她向市府某局處要資料，對方竟以要「六樓市長室」審核通過才能給，試問市府...

張麗善宣布加碼補助文旦柚保費 雲林農民負擔少一半

明台產險公司去年推出「風速參數文旦柚保險」，當時雲林縣為非承保地區，經雲林縣政府向中央爭取後，農委會今年3月正式納入雲林...

台南漁光分校國小辦學有特色 扶輪社捐書168本給學校

台南市億載國小漁光分校所在地漁光島，雖然近年人口外流，但是因為辦學有特色，仍吸引許多家長把孩子送到漁光分校，今天上午學校...

熱門新聞

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

台中公車優惠市民 下月起綁卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。