推廣優質好劇 義美助陣邀您一起來追劇

極受學童歡迎的紙風車劇團今年雲林公益演出獲義美食品公司贊助，將分別在北港、虎尾及斗六展開三場次巡迴演出，縣府教育處今天在鎮東國小舉辦宣傳記者會，縣長張麗善致贈感謝狀予義美公司，由義美食品顧問、同時也是鎮東國小校友蔡寶來代表受贈，蔡寶來說，回到母校備感溫馨感，期望藉此協力扎根雲林兒童藝術。

張麗善說，紙風車劇團1992年成立，2006年起推動319鄉村兒童藝術工程，足跡遍及全國各鄉鎮，演出內容富含教育意義，深受社會大眾所喜愛。「歡迎小朋友來追劇！」張麗善說，雲林為典型農業縣市，資源不足，很開心義美公司出資贊助，讓紙風車劇團再度來到雲林偏鄉，讓大小朋友有機會一睹好劇風采。

張麗善表示，對小朋友而言有如偶像團體的紙風車劇團，其故事編排、角色刻畫都相當具有寓教於樂的深層意義，且該團不僅致力教育發展，對兒童藝術領域更為關懷。

義美食品公司顧問蔡寶來今天以學姊身分回到母校鎮東國小，除邀請學弟妹記得帶爸爸媽媽來看戲，也有義美小點心能品嘗，蔡寶來還透露自己是紙風車劇團的資深粉絲，「希望一起推廣好劇，讓良善種子在孩子心田裡發芽」。