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嘉縣議員批縣府人事預算浮編 主張大砍9千2百萬元
嘉義縣議會今天展開縣府總預算聯審，議員蔡奇璋批縣府人事費用浮編，人事支出年年增加，去年卻還有1億9千多萬元結餘款，主張刪減9千2百萬元，由於刪減幅度大，引發議員們熱烈討論，最後主席陳柏麟裁示提交大會討論。
審查縣府人事預算時，議員蔡奇璋說，109年人事預算支出增加5700萬元，明年又增加3500萬元，年年增加人事支出，將排擠縣政其他預算支出，人事費用年年增加，但108年卻還有1億9千餘元的結餘，顯見人事預算浮編。
蔡奇璋主張刪減9千2百萬元人事預算，避免預算歲入不足支應，議員許有疆、議員詹琬蓁質問主計處長郭美峯、財政局長蕭俊明，刪減後預算若不足，要如何因應？
郭美峯說，會用借貸方式補足，由於蔡奇璋主張刪減金額龐大，要求重編預算，經財主首長解說，蔡奇璋仍堅持刪減，聯審會主席陳柏麟見議場無其他議員提出不同意見，裁示提交大會討論；議會聯審預算頭一天出現無黨議員蔡奇璋大砍預算，在野黨議員表示要看緊人民荷包，讓列席的縣府主管「剉咧等！」。
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