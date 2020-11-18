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雲林明年調升文旦柚保險補助 農民：不划算寧自負損失

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣今年納入風速參數文旦柚保險承保地區，縣府今天宣布明年保費補助將從10%調升至25%，讓農民再少一半自負保費。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今年納入風速參數文旦柚保險承保地區，縣府今天宣布明年保費補助將從10%調升至25%，讓農民再少一半自負保費。記者陳苡葳／攝影

雲林縣大斗六地區今年3月開始納入風速參數文旦柚保險承保地區，由農委會補助50%保險費，縣府補助10%保險費，每位農民自負40%保險費；自推辦以來，地方農會積極下鄉向農民宣導保險資訊，不過大斗六地區約600位柚農，僅有8位投保，有農會說「觀念及保費」是農民投保意願的關鍵，也有農民認為「未蒙其利，先受其害」，投保沒比較划算，寧可自負損失。

斗六市、古坑鄉、斗南鎮為雲林縣主要文旦柚產區，農委會今年3月正式將該區納入文旦柚保險承保地區，地方農會透露，多數農民的保險觀念仍薄弱，目前古坑、斗南投保人數掛零，但斗六市有8位，研判是當地有不少農二代接棒，較願意接受新觀念，另一主因是政府出錢補助保費，讓農民負擔減輕，相對就會有人願意嘗試投保。

縣長張麗善今天宣布明年保費補助將從10%調升至25%，讓農民再少一半的自負保費，「輕鬆投保，遇災獲保」，或多或少能彌補災害損失，投保後如遇天然災害損失達20%以上，也可申請天然災害現金救助，獲得雙重保障。

不過有農民認為該險種的保費並不划算，因為每位農民生產的文旦柚品質、等及、數量不同，「反倒只有特定農民受益」豈不是辜負政府美意？加上農民實際栽種情況和保險公司擬定的認定標準有差異，農民表示，保險公司應舉辦說明會，綜合各種農民情況及意見，給予淺顯易懂的對照表或投保規定，農民投保意願才有可能提高。

農民 保險 保費

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