注意！大車「行車視野輔助系統」今年1月列定檢項目

大型車輛因死角多，衍生車禍不歇，台南市新營警分局說，為降低大型車輛視野死角風險，今年1月1日起相關法令已將「行車視野輔助系統」，列為大型車定期檢驗項目，未符合規定者，將責令1個月內加裝，複驗仍不合格將吊扣牌照。

新營警分局今天起一連3天執行大型車違規大執法，警方分析，轄內大型車事故原因，發現以「路口未讓」、「未保持安全距離或間隔」、「超速」、「未打方向燈」、「超載」、「違規停車」及「路口違規迴車」為主要肇事原因。

警方說，為降低大型車輛視野死角風險， 於109年1月1日起，相關法令已將「行車視野輔助系統」列為大型車定期檢驗項目，未符合規定者將責令1個月內加裝，覆驗仍不合格將吊扣牌照，希望藉由這項設備減少大型車輛視覺死角，進而減少事故發生。

另大型車駕駛行經路口及彎道前，應減速慢行，留意有無人、車竄出，降低車速可增加自身反應時間，降低事故發生率。

新營警分局長斯儀仙呼籲，行人及機車駕駛遇上大車更是得小心，不要以為大車駕駛一定看的到你，行人過馬路時切勿貼近大車，自行車與機車不要與大車併行，遠離大車才是良方。