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影／嘉縣年度盛事茶博會周末登場 超巨大茶壺震撼登場

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁偕同在地商家，為此次茶博會宣傳。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁偕同在地商家，為此次茶博會宣傳。記者莊祖銘／攝影

「高山茶都．嘉義」2020博茶會活動本月21日將於中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，縣長翁章梁今日上午也親臨會場，為2020嘉義博茶會宣傳；其中位於入口處，由在地陶藝家打造，全國首創，近4米「手工陶瓷巨壺」，成為此次活動最大亮點；中埔鄉長李碧菁也希望藉由此次活動，將中埔鄉成為台灣茶業重鎮。

今年以Tea&Art為主題，由在地茶農透過藝術打造在地活動的亮點，特別聘請梅山鄉上的太和村茶農鍾少博，手工製作高達 4米超吸睛「陶瓷巨壺」，放置於活動入口處，締造「茶．藝術」意象，不僅造型吸睛，還能在裏頭享用品茶師親手調製的阿里山高山茶。

翁章梁說，此次2020博茶會，共有8大主題館、2大奉茶區，其中主場館「國內奉茶區」為傳統茶文化氛圍建構，透過花藝、茶具等，設計悠閒氛圍的品茶空間，邀請民眾參與來嘉喝茶。

此外，今年博茶會加入「茶×原」館，備有流水茶席代表阿里山林中潺潺流水意象，加上鄒族元素飾品，展現原民文化；由陳俊良大師所策展的「茶×色」館，以四季及色彩為符號，將品茗工具演化為講究完備與精巧的歷程。

今年的博茶會活動，不同於往年僅展現茶文化，結合嘉義最道地的茶產業，希望用「在地化」的方式，讓民眾了解嘉義縣高山茶的特色與價值

有議員、民眾，質疑為何茶博會要辦在中埔，中埔鄉說李碧菁說，很多阿里山上的農民其實都住在中埔鄉，每天工作時間才會上山，另外遊客若要上山品茶，也都會經過中埔鄉，「茶博會辦在中埔，是理所當然」；他也希望將中埔鄉台18縣打造成「茶葉絲路」，利用閒置已久的吳鳳紀念園區，設立「博茶館」，讓中埔鄉成為台灣知名的茶業重鎮。

嘉義縣長翁章梁偕同嘉義縣鄉鎮總幹事，為此次茶博會宣傳。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁偕同嘉義縣鄉鎮總幹事，為此次茶博會宣傳。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁為博茶會最大亮點「「手工陶瓷巨壺」揭幕。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁為博茶會最大亮點「「手工陶瓷巨壺」揭幕。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣在地農民鍾少博打造高約四尺茶壺，成為茶博會最大亮點。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣在地農民鍾少博打造高約四尺茶壺，成為茶博會最大亮點。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今日上午替2020嘉義茶博會宣傳。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今日上午替2020嘉義茶博會宣傳。記者莊祖銘／攝影

嘉義 阿里山 翁章梁

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