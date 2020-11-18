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嘉縣新建養雞場距更寮國小百餘公尺 居民師生恐慌群起反對

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
施工中的養雞場距更寮國小只有百餘公尺，師生家長擔心雞臭味破壞生活環境反對興建。圖／許家榮提供
施工中的養雞場距更寮國小只有百餘公尺，師生家長擔心雞臭味破壞生活環境反對興建。圖／許家榮提供

嘉義偏鄉六腳鄉人口只有2萬2千人，近3年養雞場設67場逾2百萬隻雞，高居全縣第4，還有28場申請中，其中有場縣府依舊畜牧場設置管理條例核准的養雞場，距更寮國小及村落只有百餘公尺，業者興建中，居民及師生家長擔心雞臭味破壞生活環境，群起反對，縣府已要求業者停工，業者強調，合法設置。

「為了下一代，我們堅決反對建雞場！」議員黃鉦凱服務處主任許家榮說，鄉民世代在這塊土地打拚求生存，鄉內有好生活環境，鄉民身體健康，平均壽命高於其他鄉鎮，如今生活環境面臨興建雞場衝擊，鄰近更寮國小及更寮村生活圈只有百餘公尺，學校旁蓋雞場恐怕成為全台首例。

為展現民意，周末下午議員黃鉦凱等民代，以及當地更寮村與鄰近古民村、正義村長及2百餘名村民，將在更寮國小集結，步行到施工中的養雞場抗議。更寮國小校長吳沛珊反對學校附近蓋養雞場，她說，雞場就位在學校東北方，吹北風雞糞臭味將影響師生上課。

鄉長陳川崎說，依議會通過的畜牧場設置管理自治條例，雞場須距離學校500公尺以上，但這座雞場依舊法申請，不受限制，縣府核准在案，公所面對民意反對設置壓力，相當困擾，他不反對村民師生為維護自身權益抗爭。

縣府農業處畜產保育科說，這座養雞場105年依舊畜牧場設置法令申請興建，今年初核准設置，飼養規模3萬隻肉雞，新法通過要求距學校500公尺以上，這座雞場距學校雖不到5百公尺，但舊法不受限制，因地方反對，已要求停工請業者加強溝通；陳姓養雞場業者說，她合法申請設置，採密閉水濂式飼養方式，不會產生臭味，影響周遭環境，建雞場投資逾千萬元以上。

施工中的養雞場距更寮國小只有百餘公尺，師生家長擔心雞臭味破壞生活環境反對興建。圖／許家榮提供
施工中的養雞場距更寮國小只有百餘公尺，師生家長擔心雞臭味破壞生活環境反對興建。圖／許家榮提供
施工中的養雞場距更寮國小只有百餘公尺，師生家長擔心雞臭味破壞生活環境反對興建。圖／許家榮提供
施工中的養雞場距更寮國小只有百餘公尺，師生家長擔心雞臭味破壞生活環境反對興建。圖／許家榮提供

牧場 嘉義 偏鄉

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