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台南安定胡麻節將登場 農會今起推限量優惠好康
台南安定胡麻節本月28日將登場，安定區農會今天起至下月15日推出胡麻產品系列優惠，消費者前往農會超市購物滿500元，更贈送胡麻節摸彩券1張，滿3000元限量送100公克重芝麻糖1包，消費者可把握一年僅一次優惠活動。
安定區農會祕書方惠鈴說，為配合胡麻節，推出促銷活動，包括胡麻油600CC原價650元，特價600元、胡麻清油500CC，原價600元，特價550元，芝麻粉原價170元，特價150元，芝麻糖特價150元，上述限時優惠活動持續到下月15日。
同時，只要購買胡麻系列產品滿3000元，將贈送100公克芝麻糖1包，限量200包，若買氣踴躍，將再追加贈送數量。另外，安定胡麻節前，只要到農會超市購物滿500元，就贈送摸彩券1張，可參加本月28日安定胡麻節摸彩活動。
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