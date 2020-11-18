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台南農民陳情缺水致柳丁落果 專家初判為病害

中央社 / 台南18日電

台南地區水情不佳，民進黨立法委員郭國文接獲農民反映，指稱疑似因雨量偏少導致柳丁落果嚴重，今天邀集農政單位前往會勘後，研判應是病害導致，將輔導農民加強管理。

郭國文表示，上週接獲農民陳丁田等人反映，在官田區大崎里一帶正值採收期的柳丁出現異常大量落果，懷疑與今年雨水偏少有關，因此今天邀集農糧署、台南區農改場、台南市政府農業局、官田區農會等單位前往會勘，希望了解原因，進一步提供農民協助。

陳丁田表示，他自己的柳丁果園面積約4甲多，往年每次收成時約可採收5萬多台斤，但今年果實萎縮，落果滿地，幾乎沒有收成，附近還有不少果園出現這種現象，懷疑與今年雨量偏少有關。

台南區農改場作物改良課副研究員張汶肇表示，初步觀察這個區域的柳丁樹及落果情況後，發現果樹植株並未出現葉片乾枯情況，許多植株有蒂腐病與柑橘黃龍病徵狀，研判落果的原因為病害造成居多，與缺水的關係不大。

張汶肇表示，因柑橘類屬深根性作物，平日若有零星降雨，植株多少可一點吸收水分，反而是雨水較多時，若未注意加強管理，容易出現蒂腐病等病害，雲、嘉、南等柳橙主要產區今年尚未傳出因乾旱導致的損失，病害比例也沒有特別明顯，將提供相關防疫與管理要點給農民，輔導加強管理。

郭國文表示，這次柳丁落果與乾旱關係不大，除了希望農政單位加強協助預防病害，也要做好對於乾旱氣候的預防準備，輔導農會與農民申請水塔與農塘等灌溉設施補助，在缺水期提供充足水源。

農民 郭國文 雨量

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