聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義水情嚴峻今晚起減壓供水 水公司：節水超前部署
雨量少，進入枯水期，嘉南地區主要供灌水源曾文、烏山頭水庫水位直直落，水情嚴峻，中央旱災應變中心決定，嘉義區調整水情燈號為「黃燈」，今天開始實施夜間減壓供水。
但嘉義民眾發現民生用水水庫番路鄉仁義潭，以及嘉義市蘭潭水庫，聯合調配供水，蓄水量還有7成多，與去年同期差不多，不解為何減壓供水？
水公司第五區管理處說，第一階段減壓供水，從晚間11點至隔天凌晨5點，採降低水壓方式供水，減輕民眾生活影響及不便。
雖然仁義潭、蘭潭蓄水量與去年同期差不多，但因曾文、烏山頭水庫蓄水量大減，中央旱災應變中心為省水超前部署，水公司配合辦理，仁義潭水庫有效蓄水量率78.6%，有效蓄水量1988.66萬立方公尺，蘭潭水庫78.1%，721.95萬立方公尺。
水公司五區處說，在不影響民生防疫用水前提下，實施離峰時段自來水減壓供水，停止政府機關及國營事業噴水池、澆灌與沖洗街道等非必要用水。
仁義潭、蘭潭水庫提供原水，串聯至公園、蘭潭、水上、新港、民雄、竹崎及林內淨水場，提供嘉義區每天逾30萬噸水源；南區水資局說，進入枯水期，各地川流水逐漸降低，枯旱持續多久無法預測，將做最壞打算、最好準備，管理調度水源，呼籲民眾節約用水。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言