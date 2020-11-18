嘉義水情嚴峻今晚起減壓供水 水公司：節水超前部署

雨量少，進入枯水期，嘉南地區主要供灌水源曾文、烏山頭水庫水位直直落，水情嚴峻，中央旱災應變中心決定，嘉義區調整水情燈號為「黃燈」，今天開始實施夜間減壓供水。

但嘉義民眾發現民生用水水庫番路鄉仁義潭，以及嘉義市蘭潭水庫，聯合調配供水，蓄水量還有7成多，與去年同期差不多，不解為何減壓供水？

水公司第五區管理處說，第一階段減壓供水，從晚間11點至隔天凌晨5點，採降低水壓方式供水，減輕民眾生活影響及不便。

雖然仁義潭、蘭潭蓄水量與去年同期差不多，但因曾文、烏山頭水庫蓄水量大減，中央旱災應變中心為省水超前部署，水公司配合辦理，仁義潭水庫有效蓄水量率78.6%，有效蓄水量1988.66萬立方公尺，蘭潭水庫78.1%，721.95萬立方公尺。

水公司五區處說，在不影響民生防疫用水前提下，實施離峰時段自來水減壓供水，停止政府機關及國營事業噴水池、澆灌與沖洗街道等非必要用水。