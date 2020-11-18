2020嘉義博茶會 手工4米高「陶瓷巨壺」現身

2020嘉義博茶會入口意象「陶瓷巨壺」今天揭幕，近4米高的大陶壺是由梅山茶農藝術家鍾少博花了18天的時間，以鋼筋、陶土建構而成，裡面還可容納4個人泡茶，相當吸睛。

鍾少博手作的「陶瓷巨壺」放置於中埔鄉農會金蘭分部入口，是2020嘉義博茶會的入口意象，今天由嘉義縣長翁章梁與參展的茶農一同揭幕。

鍾少博表示，他住在嘉義梅山鄉太和村，八八風災（2009年莫拉克風災）太和受災嚴重，政府請藝術家駐地安撫災民，他因此學會泥塑的技巧，也曾受聘國內外知名的藝術家王文志，製作大型的竹編藝術，有了相關經驗，他就開始創作大型泥塑藝術，在太和他也做了一個巨型的中空南瓜，裡面可以讓人休憩。

鍾少博指出，「陶瓷巨壺」是他花了18天完成的，先用鋼筋做骨架，再糊上陶土，總共用了20、30包的陶土，每包陶土的重量就有40公斤，裡面可以容納泡茶的1人、喝茶的3人，歡迎來坐坐。

除了「陶瓷巨壺」，由中埔鄉農會創作的絲瓜布光廊，近千條絲瓜布染成繽紛的顏色，延綿百公尺，成為2020嘉義博茶會另一個吸睛的展點。

翁章梁指出，2020嘉義博茶會11月21至30日將在中埔鄉農會金蘭分部舉行，活動內容有8大主題館、2大奉茶區等多樣動，其中最主要的「國內奉茶區」強調傳統茶文化氛圍建構，透過花藝、茶具等，佈設茶空間，邀請各地旅人一起共茗。