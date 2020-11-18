台南今起夜間減壓供水 黃偉哲：做好開源節流

台南市水情燈號轉為黃燈，今天開始實施夜間減壓供水，台南市長黃偉哲表示，11月水庫拉警報前所未見，除了再生水廠積極建置之外，南化、曾文水庫沒有連通管，無法相互供應調節，過去工程一直受到阻礙延宕，希望大家思考一下，有水當思無水之苦，何況是已經無水之苦，當思絕水之苦，市府會盡力做好開源節流。

黃偉哲指出，南化水庫的蓄水量約可供應60天以上，也就是60天之後會開始緊張，過去調節水庫之間水位的連通管工程受到阻礙，造成工程延宕，目前曾文、烏山頭水庫有連通管，但南化、曾文水庫沒有連通管。南化水庫的水位大概90％，只能撐2個月，曾文水庫約22％，烏山頭水庫40多％，南化水庫不能供應到曾文水庫，就沒有辦法調節，連通管很重要。

黃偉哲說，除了再生水廠積極建置之外，再生水的運用可以取代部分清潔用水，「這是小小的開源」；節流部分就是夜間減壓供水，有些不必要或用水量大如游泳池、公園噴水池都可能要暫時關閉。市府也會嚴格要求所屬單位，包括學校要節約用水，也請廣大市民配合。

另外，黃偉哲表示，消防用水、防疫清潔用水無法節約，其他的部門包括民生、工業全部都會要求節約用水。