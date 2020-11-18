嘉市議員向市府局處要資料 竟被回「需要六樓同意」

嘉義市議員戴寧今天質詢指出，目前是議會總質詢期間，她向市府某局處要資料，對方竟以要「六樓市長室」審核通過才能給，試問市府有什麼不能說的秘密嗎？難道市政不是公開透明的嗎？市長黃敏惠說，以六樓指示的說法非常不禮貌，不該有這樣的說明，會再去了解狀況，希望能與議會做最好溝通。

戴寧說，因為需要今年度預算執行的細項資料，因局處首長在開市務會議，因此請科長幫忙準備，科長先回覆今年度預算執行還沒完成，無法提供，她便要去年度的細項資料，希望能夠比對。

戴寧說，未料等了許久都沒有來資料，科長竟說要六樓審核簽過才能寫出來，該局處的其他長官也說要六樓同意，她很不解，市府受議會監督，議員必須調資料才能在議會做理性問政，市政有什麼不能說的秘密，這些資料不是去年度已執行的嗎？為何資料要到六樓層層把關？

黃敏惠說，議員跟市府各局處要資料，會希望同仁同步給一份給我們，了解議員關心的事項，但絕沒有審核、把關，不解同仁為何這麼答覆，會再了解是什麼狀況。