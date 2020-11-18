經濟部推社區小水力發電 產業化可發電還能儲水解旱

台灣環境公義協會昨召開第二屆第一次會員大會，選舉第二屆理事長，由台中市前環保局長洪正中連任。洪針對最近缺水問題指出，小水力發電不但可成為綠能重要的一環，還可以透過橡皮壩預先儲水，具有抒解水荒的效益。

小水力發電的產業化，主要藉廠商包括技術與資金投入、政府電力收購獎勵、供小水力發電潛力場址的調查提供等，逐步帶動。日本在小水力發電的推廣上較台灣先行，台灣環境公義協會借助日本「全國小水力利用推進協議會」的經驗，引進日本實施的技術及發展KNOW HOW，舉辦各項研討會，促進產、官、學研的交流。

面對乾旱期，小水力發電場域更可以發揮預先儲水功能。洪正中指出，以日本的經驗為例，有些場域會設置具有儲水功能的「橡皮壩」，如同一個小小水壩，再以壩內的水進行小水力發電。橡皮壩如同水力發電的儲水設施，未來對於水資源的調節也會有一定的效能。這方面涉及河川、水利單位，也需要跨單位的協調推進。

洪正中指出，一般社區設置小水力發電，並非為供應台電以獲取經濟利益，而是將發電用在社區，既可降低對台電供電的依賴，社區住戶也可減少電費。配合政府現行農村、地方創生政策，提供在地創生經濟所需電力，擴大小水力發電的效益。

經濟部水利署20日將在台中舉辦「小水力發電事業社區化研討會」洪正中指出，社區化可發揮小水力發電的特性，鼓勵社區參與，配合農村再生、地方創生等政策，達到發電用電在地化與公民電廠發電的國家經濟發展目標。