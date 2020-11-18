張麗善宣布加碼補助文旦柚保費 雲林農民負擔少一半

明台產險公司去年推出「風速參數文旦柚保險」，當時雲林縣為非承保地區，經雲林縣政府向中央爭取後，農委會今年3月正式納入雲林縣為承保地區，縣長張麗善今天宣布，明年加碼補助農民25%文旦柚保險費，加上農委會補助50%保險費，每位農民僅需負擔25%保費，希望藉此減輕農民保費負擔，並踴躍參與投保。

為了建立農民風險分攤觀念，並在遭遇農業經營風險時能彌補成本損失，農業保險自2015年開辦，全國至目前已推動21種品項、33張保單，雲林縣目前辦理水稻、農業設施、香蕉及文旦柚共4種品項農產業保險保單，鼓勵農民踴躍投險，分散經營風險，多一層經濟安全保障。

張麗善指出，風速參數文旦柚保險承保地區目前有雲林縣、台南市、花蓮縣及宜蘭縣，其中各縣市政府祭出補助，提高農民投保意願，包括台南市政府補助25%、花蓮縣政府補助5%、宜蘭縣政府補助三分之一。雲林縣政府考量農情，比照全國種植文旦柚面積最多的台南市，今年首度上路優先補助10%，明年再加碼補助25%保險費。

張麗善說，該保險雲林縣承保地區分別有斗六市、古坑鄉、斗南鎮，農民在投保後，如遇天然災害損失達20%以上，也可申請天然災害現金救助，在雙重保障制度下，農民更能安心栽種。

縣府農業處長魏勝德表示，文旦柚在保險期間內，因種植地區所約定氣象觀測站，於颱風期間測得最大陣風達保險契約約定程度（起賠點最大陣風達蒲福風級9級以上），保險公司將依保險契約約定負賠償責任。

魏勝德指出，以文旦柚預估收穫量每公頃2萬5千公斤估算，每公頃保險費為7萬5099元；保險費農委會補助50%，縣政府補助25%，農民自付25%，換算金額每分地自付約1900元。