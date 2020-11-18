寶可夢全球4城市22日快閃在台南 旅遊業搶市

Pokémon GO City Spotlight（城市焦點）一日快閃活動，預定22日在台南登場，已有旅遊業者推出專案搶攻市場，讓遊客快意抓寶之餘，也可免於舟車勞頓之苦。

Pokémon GO City Spotlight（城市焦點）一日快閃活動，22日將在台灣台南、日本京都、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山等4大城市同步登場，這是Niantic公司繼Pokémon GO Safari Zone後另一波創新活動。

台南市獲選為Pokémon GO City Spotlight同步登場的4大城市之一，同時設計6處特定範圍的遊戲熱點，分別是孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南市立棒球場、成功大學成功校區。

旅遊業者預期屆時台南的飯店及停車位可能一位難求，已推出抓寶專案，結合團體行、自由行、訂房等多項商品組合，全台都可出發，保證有房有位。

旅遊業者抓寶專案，同時有專屬司機帶路，走訪至少4個抓寶點，不僅省去找停車位的煩惱，抓寶之餘還能走訪周邊景點，品嚐台南美食小吃。

台南市政府觀光旅遊局表示，配合Pokémon GOCity Spotlight一日快閃活動，市府將於22日上午11時及下午3時在藍晒圖文化園區、台南文化創意產業園區、奇美博物館、安平遊憩碼頭、南瀛綠都心、北門遊客中心、總爺藝文中心等7處設置活動主視覺、維羅博士及三隊隊長的立牌讓大家拍照，且限量發送由遊戲方提供的皮卡丘造型紙帽7000頂。

Pokémon GO City Spotlight一日快閃活動，將於22日上午10時至下午6時在台南市全境登場，當日快閃活動將分免費參加及購票參與2種形式，不論購票與否，訓練家都可一同參與在台南推出的限時任務調查，透過遊戲方設定6處特定範圍內拍攝快照，可獲得寶芬、星星沙子及幸運蛋，在補給站也有機會獲得特殊禮物貼紙。