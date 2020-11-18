台南漁光分校國小辦學有特色 扶輪社捐書168本給學校
台南市億載國小漁光分校所在地漁光島，雖然近年人口外流，但是因為辦學有特色，仍吸引許多家長把孩子送到漁光分校，今天上午學校舉辦台南東南扶輪社捐書活動，社員捐出168本新書給學校圖書館，讓校園內的閱讀風氣更盛行。
今天的贈書活動中，扶輪社社長郭秀君、億載國小校長林志政、漁光分校主任張瑾玥及漁光家長會副會長林宇星，共同見證捐贈儀式，駐區督學林純甄也到場勉勵。
活動中二年級學生蔡昕妍與大家分享人類智庫出版社出版的「媽媽的肚子變大了」，昕妍說這是她最喜歡的一本書，小的時候總是拉著媽媽一起看這本書。昕妍還笑著說以前是在媽媽肚子裡聽媽媽說故事，現在喜歡靠在媽媽的肚子上享受親子共讀樂趣。
郭秀君並準備了25份圖書禮券頒贈給漁光學童，勉勵孩子持續閱讀，並與家人親子共讀。
郭秀君表示，漁光分校目前有77名學生，雖然學生收不多，但在老師的努力下，發展出海洋教育與國際教育特色，受到矚目，因此當學校反應圖書館沒有新書，馬上獲得全體社員的支持，希望孩子有更豐富的閱讀經驗。
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