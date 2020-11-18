廣設休閒便民設施 護樹不成反害樹

種樹、護樹已成台灣普遍共識，但也發生愛之卻因沒有做好維護管理，卻害了樹木。風景區不少供人休憩的平台，阻礙了樹木生長，鐵架因被包住有如穿進樹幹；樹根包住鐵製格架，令人不捨，擔心會感染細菌而罹病。

種樹是林務單位及每個縣市積極在做的，市區最受人詬病的是行道樹穴太小，加上種植方法不對或是選錯樹種，造成樹根突起，破壞人行道也影響行路安全。

但除了樹穴太小外，樹木另個不被善待的問題是愛之適足以害之的問題，不少風景區或是景點，為了保護樹木，設鐵架維護，或是為了避免走路傷及樹根，設置步道平台，或是在樹穴設置可方便機車、人踏的鐵製格架，但隨著樹木長大變粗，鐵架卡進樹幹中，甚至穿進樹幹中，就如利刃穿身。

台南有許多地方都出現這個問題，南區的大林社區就有許多樹穴設有鑄鐵格架，其中1棵較高大的鳳凰木樹根已幾乎把整個鑄鐵格架包住，但旁側較小的鳳凰樹都綠葉扶疏花開得美麗動人，這棵鳳凰木幾乎沒有綠葉，有如快枯死的老樹。台南社大講師晁瑞光說，因鐵架無法取出，看來不太樂觀。

成功大學東豐路網球場旁單身宿舍前的黑板樹穴，也置放鑄鐵格架，也都被樹根包住，其中1棵已枯死，樹穴處仍殘留著鑄鐵格架和幾小根枯朽的木頭，令人擔心起旁側的黑板樹。

台南孔廟文化園區內，有1棵小葉欖仁在種植時以鐵架護住，卻因樹幹愈來愈粗而把鐵架包住，為了救樹，最後以砍掉樹幹約1/3的方式處理，幸好樹活了下來，現在很高大，但仍留著大面積的砍痕。而景色如畫的日月潭，環湖單車道也有不少樹木樹幹已被人工設施卡住，若不提前改善，都對樹木的生長不利。

台南社大講師李武昌之前到台東旅遊，發現漂亮的美術館前樹屋，有一樹幹已包住平台木頭，他擔心若不加大孔徑，並做好保護，可能颱風來會有斷裂危險。遊人如織的南投清境也有樹木外圍設有鐵製的保護框架，卻因樹幹變粗，逐漸包住部分鐵架，有如利刃穿身，令人不捨，為樹木的健康擔憂起來。