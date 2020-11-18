嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

聯合報 / 記者莊祖銘/嘉義縣即時報導
上千絲瓜經過著色、點燈，成為嘉義新亮點。記者莊祖銘／翻攝
上千絲瓜經過著色、點燈，成為嘉義新亮點。記者莊祖銘／翻攝

「高山茶都．2020嘉義博茶會」，21日上午將在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，由中埔鄉農會打造，長度近百公尺，用上千個絲瓜布染色，內裝燈炮的「絲瓜藝文長廊」，晚上時，一望無際的「絲瓜燈廊」，也成為網美打卡的熱門景點。除此之外，場內另設有茶和咖啡專區，讓民眾可以用100元品嘗嘉義山區頂級茶和咖啡。

中埔鄉農會總幹事李碧雲運用巧思，結合在地農作物絲瓜，請絲瓜產銷班生產近千條絲瓜布，染色成藍、黃、綠等色系，在裡頭裝上燈泡，走廊外頭鋪以綠色藤蔓，夜間綻放絢麗燈光，打造成獨特絲瓜長廊。

李碧雲說，絲瓜是中埔鄉主要特產，農會家政班常用「絲瓜絡」做文創小物，如小檯燈等，金蘭辦事處剛好有個綠色廊道，剛好趁這次機會，讓絲瓜有不同呈現，作成装置亮點。

「絲瓜燈廊」作為博茶會聚焦所在地，以「中埔御藏NO.1」「中埔NO.1」為主題；共包含酪農區、甜品區、咖啡區、菇類區、青農區以及茶藝區等六大區塊。

最能代表中埔鄉特色的茶藝區，李碧雲也規劃得過金質獎肯定的專業製茶師，除了現場傳授品茶秘訣外，更調製金萱、紅茶和烏龍茶，佐以品茶必備綠豆糕；咖啡專區則有頭等、金質、銀質三種咖啡豆所製成的咖啡，供民眾享用。

李碧雲說，無論茶葉或咖啡都是精挑細選，通過全國品質評鑑的，外面喝上一杯動輒要5、600元，此次博茶會限定，只要100元，不僅享受到頂級的咖啡和茶還能將精工杯具帶走，絕對值回票價。

絲瓜長廊以藍、黃、綠為色調，打造嘉義新亮點。記者莊祖銘／翻攝
絲瓜長廊以藍、黃、綠為色調，打造嘉義新亮點。記者莊祖銘／翻攝
上千絲瓜經過著色、點燈，成為嘉義新亮點。記者莊祖銘／翻攝
上千絲瓜經過著色、點燈，成為嘉義新亮點。記者莊祖銘／翻攝
絲瓜長廊夜間光彩奪目。記者莊祖銘／攝影
絲瓜長廊夜間光彩奪目。記者莊祖銘／攝影

咖啡 嘉義 青農

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