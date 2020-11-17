快訊

F-16今晚花蓮外海從雷達光點消失 國防部搜救中

日本「特攝之神」：從《哥吉拉》到《超人力霸王》

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水交社園區設圍籬引反彈 南市長溝通居民有條件同意

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市文化局將在水交社文化園區的古蹟區設圍籬，居民反對並發起連署，經市長與居民溝通後，居民有條件接受，不堅持不設圍籬。記者鄭惠仁／攝影
台南市文化局將在水交社文化園區的古蹟區設圍籬，居民反對並發起連署，經市長與居民溝通後，居民有條件接受，不堅持不設圍籬。記者鄭惠仁／攝影

台南市文化局基於安全將在水交社文化園區的古蹟區設圍籬，卻引起居民反彈，近兩千人連署反對。市長黃偉哲今與居民溝通，文化局決定清早、晚上仍開放在地居民進入運動並作為學生的通學步道，最後居民有條件接受，但要求多開幾個們方便進出，以及加強照明設備。

南區水交社文化園區分公園及古蹟區，各兩公頃多，其中古蹟區利用日式宿舍規畫為7個館區，去年12月25日起開館，但全區進出沒管制，只有進入管區參觀要買門票。但文化局最近居安全決定在古蹟區設置圍籬，工程已發包，卻引起居民反彈，反對設置圍籬，要捍衛休閒自由，並發起連署。

黃偉哲、文化局長葉澤山昨與居民許惠美等人溝通，市議員王家貞認為，文化局事前未做好溝通，理虧在前，她說，現在許多學校的圍籬都去掉，以安全為由設圍籬有些牽強，立意雖良善，但太粗糙。

黃偉哲表示，不管是否設圍籬，都涉及公共建設安全性，居民求最大方便，希望在規畫上有所調整，市府會就公共安全以及居民需求做妥適處理。

葉澤山表示，經了解居民訴求後，未來一大早6點就會開門，讓當地居民進入古蹟區運動散步，也讓學生進出方便，成為通學步道；另晚上5點閉館了，仍會開放讓居民進入園區散步，並且加強照明設備，讓安全與居民的需求都顧到。

台南市南區水交社文化園區附近居民反對古蹟區設圍籬，市長黃偉哲（中）與居民代表溝通。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區水交社文化園區附近居民反對古蹟區設圍籬，市長黃偉哲（中）與居民代表溝通。記者鄭惠仁／攝影

文化局 古蹟 黃偉哲

延伸閱讀

台南城市暨貴人散步音樂節 27日登場

「丁丁」發言人要來台南任職？ 黃偉哲：沒有接觸

謝龍介今議場質詢 透露有意投身選市長

雲嘉南3首長：守護沙洲潟湖

相關新聞

嘉縣議員批：房價飆漲年輕人買不起 縣府居住正義做半套

嘉義縣議員何子凡上午質詢，為年輕人返鄉就業工作機會少、低薪、房價飆漲請命，批縣長翁章梁調降全縣房屋稅，居住正義只做半套，...

水交社園區設圍籬引反彈 南市長溝通居民有條件同意

台南市文化局基於安全將在水交社文化園區的古蹟區設圍籬，卻引起居民反彈，近兩千人連署反對。市長黃偉哲今與居民溝通，文化局決...

台南下營1.5公里美麗洋紅風鈴木 樹木專家診斷：生病了

台南下營區174道路風鈴木廊道銜接學甲小葉欖仁綠色隧道，風景相當美麗，尤其春天3、4月風鈴木盛開，吸引許多市民駐足拍照；...

台南消防員花300元 自創「卡通人物救災模擬情境遊戲」

台南消防局麻豆分隊隊員林邑龍花300元材料費，製作「卡通人物救災救護情境模擬遊戲」，藉由創意防火宣導遊戲設計與學生們進行...

議員批國土計畫農地太多難翻身 翁章梁：要公平正義

嘉義縣國土計畫草案，農業發展地區從4萬餘公頃，縣府調整為3萬餘公頃，議員林緗亭上午質詢，以同為農業縣的嘉義與屏東對比，屏...

嘉義縣花近千萬遊具使用率低又建新公園 議員批浪費

嘉義縣文化觀光局4年前在嘉義長庚醫院旁兒童公園，新建3座保育動物形體的大型遊具「235新樂園」，議員詹琬蓁上午質詢批兒童...

台南知名老餐廳「奉茶」月底將熄燈 眾人不捨告別

台南市中西區公園路上知名的奉茶餐廳即將在月底歇業，老闆葉東泰上周日並以開店以來的知名餐點「鮮魚飯」，舉辦告別餐會，他表示...

嘉義火車站沉睡大白熊回家洗澡 小隻來代班

嘉義市府去年底在嘉義火車站放沉睡大白熊大型公仔，歷經近一年後，已成為嘉義市知名地標，最近遊客卻發現大白熊「不見了」，原來...

仁醫團2度上草嶺帶來優質義診 94歲老翁一早趕來卡位

全台走透透關懷偏鄉居民健康的台灣仁醫騎士協會，今年7月才到雲林偏遠山區的古坑鄉草嶺義診，創會會長黃碧松苦民所苦，深知故鄉...

爭取14年！台南柳營尖山埤96公頃私有保安林通過解編

台南市柳營尖山埤第2016號保安林，其中逾96公頃的私有林地，經過市議員蔡育輝、趙昆原等民意代表協助爭取長達14年，終於...

連結病患防犯罪？ 黃偉哲：不會這樣做

台南市副市長許育典在長榮大學女學生命案發生後到校園座談時指出，為強化校園、社區安全，未來會由衛生局就特殊性僻好、精神疾病...

獲贈美式消防梯 台南打火弟兄負重加倍更安全

台南消防人員現行使用的工業梯只能荷重150公斤，反觀美式消防梯荷重可達340公斤，可一次讓3名消防人員在梯上救人，台南消...

熱門新聞

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

周六好市多開幕！北屯、松竹二站恐爆量 中捷超前部署應戰

台中捷運試營運 網友留言「注意翻車」遭法辦

台中捷運上路 明道中學校長拍片實測：影響明道3件大事之1

如何辦理綁卡？12月1日起台中公車「市民限定」優惠 95處地點一次看

網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。