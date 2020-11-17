水交社園區設圍籬引反彈 南市長溝通居民有條件同意

台南市文化局基於安全將在水交社文化園區的古蹟區設圍籬，卻引起居民反彈，近兩千人連署反對。市長黃偉哲今與居民溝通，文化局決定清早、晚上仍開放在地居民進入運動並作為學生的通學步道，最後居民有條件接受，但要求多開幾個們方便進出，以及加強照明設備。

南區水交社文化園區分公園及古蹟區，各兩公頃多，其中古蹟區利用日式宿舍規畫為7個館區，去年12月25日起開館，但全區進出沒管制，只有進入管區參觀要買門票。但文化局最近居安全決定在古蹟區設置圍籬，工程已發包，卻引起居民反彈，反對設置圍籬，要捍衛休閒自由，並發起連署。

黃偉哲、文化局長葉澤山昨與居民許惠美等人溝通，市議員王家貞認為，文化局事前未做好溝通，理虧在前，她說，現在許多學校的圍籬都去掉，以安全為由設圍籬有些牽強，立意雖良善，但太粗糙。

黃偉哲表示，不管是否設圍籬，都涉及公共建設安全性，居民求最大方便，希望在規畫上有所調整，市府會就公共安全以及居民需求做妥適處理。