台南肉燥飯節爭霸賽11月21日登場 6000碗免費
2020台南肉燥飯節爭霸賽預定21日在民治市政中心前廣場登場，請來台南餐飲學校、農會及在地店家一較高下；另有60攤6000碗肉燥飯免費供民眾品嚐鑑賞。
台南市政府農業局今天指出，2020台南肉燥飯節爭霸賽21日上午8時至下午2時在民治市政中心前廣場開戰，遍邀餐旅學校、農會及在地肉燥飯店家PK。
爭霸賽分為名店組及創意組，名店組將選出最佳口味獎、最佳廚藝獎、最佳人氣獎、最佳活力獎、最佳優選獎；創意組則選出金牌、銀牌、銅牌及優選。
另外，當天上午11時30分至下午1時還有肉燥飯品嚐會，屆時有60攤共端出6000碗肉燥飯免費供民眾品嚐鑑賞。
台南肉燥飯嘉年華預定12月6日在新光三越台南新天地開幕，當天除邀請肉燥飯爭霸賽名店組店家擺攤，更有城市交流賽，廣召雲嘉南高屏各路肉燥飯店家參加較量。
台南市長黃偉哲今天在市政會議表示，肉燥飯產業撐起台南稻農、豬農及餐飲從業人員生計，上半年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情波及，相關產業營收大受影響，市府希望儘快擺脫疫情陰影，穩定營收，這也是肉燥飯節的目的。
他說，肉燥飯讓許多升斗小民獲得溫飽，也是台南市重要的飲食產業，無論是產業行銷或治安，市府兩者併進不偏廢。
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