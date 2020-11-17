台南城市暨貴人散步音樂節 27日登場

台南市長黃偉哲今天宣布，2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節27日登場，為期3天，歡迎各地遊客到台南散步、聽音樂。

台南城市音樂節暨貴人散步音樂節今年邁入第4年，黃偉哲指出，這是台南頗受好評的音樂盛事，也是音樂創作者及獨立樂團發表作品的舞台；今年參加的音樂人和團體創新高，市府希望和飯店業者、台南市美術館合作，吸引人潮參加這場台南音樂祭。

黃偉哲表示，市府希望透過音樂節為音樂人建構直播平台，讓無法到場的樂迷或星探也能上網同樂，同時將這場音樂盛會打造成台南流行音樂創作的傳統，讓更多人聽見音樂作品。

台南市政府觀光旅遊局人員表示，2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節，依舊是免費戶外演出搭配收費的室內展演，如今已作出口碑，逐漸成為台南市區最具指標性的音樂盛事，去年就吸引近4萬人次參加。

台南城市音樂節免費主舞台區及貴人散步音樂節付費舞台場館，聚集在台南市中西區3個街區，相距最遠兩個場館走路不到10分鐘，表演團隊多達72組，但因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，以國內表演團隊為主。

台南城市音樂節今年首度移師台南市美術館2館，將在戶外廣場舉行2天免費演唱會，10組音樂人輪番上場，採「全本土」卡司。

貴人散步音樂節3天共66組演出，地點分布在6個特色場館，並將舉辦逾8場音樂論壇，不僅讓樂迷享受音樂現場魅力，還可擴充產業知識。

另外，超過100家特色店家的「森山市集」，28日及29日2天也將在台南市美術館2館舉辦。