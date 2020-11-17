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台西安西府建醮全鄉茹素7天 餐飲店改賣素食

中央社 / 雲林縣17日電

雲林縣台西鄉五條港安西府祈求武漢肺炎疫情遠離，22日起舉辦7天「七朝清醮祈安護國」大法會，廟轄8股信眾從今天起茹素7天，原賣葷食小吃店改賣素食，也有業者選擇休息。

安西府表示，今年歲次庚子鼠年，全球籠罩在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，死傷不亞於戰亂，安西府管理委員會經擲筊請示張、李、莫府千歲，決定舉辦「七朝清醮祈安護國」大法會，祈求疫情早日結束。

廟方今天循古制豎立燈篙，廟轄8股（台西全鄉）信眾茹素7天，安西府管理委員會秘書丁勝郎表示，20日將舉辦全國最大米龍開光典禮，22日正式展開清醮，目前已有上千尊來自全國各地的神尊來安西府一起護民祈福。

為配合當地宗教信仰，台西鄉多數的小吃店或餐廳都已配合改賣素食，也有店家決定跟著休息7天，雲林縣台西警分局的團膳則減少提供肉類菜餚，而學校的營養午餐照舊。

自助餐業者說，建醮祈福是地方大事，跟著改賣素食也是為自己累積福運。

嘉義市聖馬爾定醫院營養師賴柏宏解釋，民眾常常會覺得吃素食易飢餓的原因是少了肉質蛋白，建議民眾可以多攝取黃豆類食品或是全蛋取代，同時提醒盡量少吃素雞、素魚等素加工食品，尤其有腎臟疾病的民眾應注意鈉的攝取量。

疫情 小吃

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