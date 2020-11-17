聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義博茶會周末開幕 超大手工巨壺、絲瓜長廊搶先曝光
高山茶都．2020嘉義博茶會，周末上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，工作人員加緊趕工佈置，其中由在地茶農藝術家「鍾少博」首創，高度近4公尺的「手工陶瓷巨壺」裝置藝術，另有在地中埔農會打造長度近百公尺、用近千個絲瓜布染色內裝燈炮，裝置的絲瓜長廊，成為博茶會吸睛亮點裝置。
巨大茶壼裝置藝術在金蘭分部入口，明天上午縣長翁章梁主持巨大茶壺裝置藝術揭幕暖身，另，中埔鄉農會總幹事李碧雲巧思運用特產農作物絲瓜，以絲瓜產銷班生產近千條絲瓜布，染色成藍、黃、綠等色系，內裝燈炮，吊掛綠色長廊，夜間綻放絢麗燈光，打造成獨特絲瓜長廊。
博茶期間，中埔農會安排在絲瓜長廊，品嘗得獎的高山烏龍茶、阿里山咖啡，並將中埔知名農畜特產黑木耳、牛奶製品等，在絲瓜長廊展出，並利用農糧署推動補助「離菸轉作計畫」最後1年，在農業館展出過去中埔菸葉生產歷史。
去年總統蔡英文嘉縣「農業之旅」最後一站，到中埔鄉絲瓜產銷班，採摘瓜棚絲瓜，親駕搬運車，坐瓜棚下與班員及青農座談，這次農會藉博茶會打造絲瓜長廊，要讓民眾體驗別生面的絲瓜栽培農家樂。
縣府說，博茶會21日到30日，為期 10天期間，為避免遊客塞車壞了遊興，21、22日，以及28、29日2個周休，將以免費接駁車加強疏運遊客，平均每10至12分鐘1班，籲請民眾善用接駁班車往返會場，賞茶、品茶。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言