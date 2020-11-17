嘉義博茶會周末開幕 超大手工巨壺、絲瓜長廊搶先曝光

高山茶都．2020嘉義博茶會，周末上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，工作人員加緊趕工佈置，其中由在地茶農藝術家「鍾少博」首創，高度近4公尺的「手工陶瓷巨壺」裝置藝術，另有在地中埔農會打造長度近百公尺、用近千個絲瓜布染色內裝燈炮，裝置的絲瓜長廊，成為博茶會吸睛亮點裝置。

巨大茶壼裝置藝術在金蘭分部入口，明天上午縣長翁章梁主持巨大茶壺裝置藝術揭幕暖身，另，中埔鄉農會總幹事李碧雲巧思運用特產農作物絲瓜，以絲瓜產銷班生產近千條絲瓜布，染色成藍、黃、綠等色系，內裝燈炮，吊掛綠色長廊，夜間綻放絢麗燈光，打造成獨特絲瓜長廊。

博茶期間，中埔農會安排在絲瓜長廊，品嘗得獎的高山烏龍茶、阿里山咖啡，並將中埔知名農畜特產黑木耳、牛奶製品等，在絲瓜長廊展出，並利用農糧署推動補助「離菸轉作計畫」最後1年，在農業館展出過去中埔菸葉生產歷史。

去年總統蔡英文嘉縣「農業之旅」最後一站，到中埔鄉絲瓜產銷班，採摘瓜棚絲瓜，親駕搬運車，坐瓜棚下與班員及青農座談，這次農會藉博茶會打造絲瓜長廊，要讓民眾體驗別生面的絲瓜栽培農家樂。