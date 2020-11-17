聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南下營1.5公里美麗洋紅風鈴木 樹木專家診斷：生病了
台南下營區174道路風鈴木廊道銜接學甲小葉欖仁綠色隧道，風景相當美麗，尤其春天3、4月風鈴木盛開，吸引許多市民駐足拍照；該路段也為下營來往學甲的重要聯絡要道，今年10月底受強風吹襲，導致樹木倒伏中斷交通無法通行，為防患未然確保交通安全，工務局、下營區公所邀請樹木專家李武昌老師前往診斷約1.5公里長風鈴木廊道，期能掌握危木及早因應，並尋求最佳管養方法。
李武昌老師初步檢視後表示，此段風鈴木部份已有靈芝根腐病、白蟻、蟲癭等病蟲害，導致樹木中空頭重腳輕情況，倘風雨來襲，枝幹含水重量提升，恐有致生倒伏或斷枝之情況產生，建議針對較高大且難以救治危木應及早處理。
工務局指出，風鈴木廊道是結合大屯彩繪社區及綠色隧道重要景點，後續將持續與樹木專家研議最佳路樹管養措施，以延續下營大屯美麗及確保行車安全。
為降低樹木倒塌致災事件，台南市今年6月已成立「路樹倒伏處理平台」，建立全市路樹倒伏SOP處理危機，並要求轄屬單位進行樹木風險自主檢查雙管齊下。工務局辦理樹木風險自主檢查，邀請樹木專家前往下營區大屯市道174線洋紅風鈴木廊道進行風險評估，風鈴木已有病蟲害問題，有致生倒伏或斷枝危機，工務局將依專家建議找出問題癥結對症下藥。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言