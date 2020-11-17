台南下營1.5公里美麗洋紅風鈴木 樹木專家診斷：生病了

台南下營區174道路風鈴木廊道銜接學甲小葉欖仁綠色隧道，風景相當美麗，尤其春天3、4月風鈴木盛開，吸引許多市民駐足拍照；該路段也為下營來往學甲的重要聯絡要道，今年10月底受強風吹襲，導致樹木倒伏中斷交通無法通行，為防患未然確保交通安全，工務局、下營區公所邀請樹木專家李武昌老師前往診斷約1.5公里長風鈴木廊道，期能掌握危木及早因應，並尋求最佳管養方法。

李武昌老師初步檢視後表示，此段風鈴木部份已有靈芝根腐病、白蟻、蟲癭等病蟲害，導致樹木中空頭重腳輕情況，倘風雨來襲，枝幹含水重量提升，恐有致生倒伏或斷枝之情況產生，建議針對較高大且難以救治危木應及早處理。

工務局指出，風鈴木廊道是結合大屯彩繪社區及綠色隧道重要景點，後續將持續與樹木專家研議最佳路樹管養措施，以延續下營大屯美麗及確保行車安全。