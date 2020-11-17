台南官田遊客中心大草原 21日「西拉雅野餐日」免費進場

台南官田遊客中心大片的草原腹地配上涼涼的秋風、曬一曬暖暖陽光，讓野餐的感覺非常舒服！西拉雅國家風景區管理處11月21日上午9點至下午5點，舉辦「西拉雅野餐日」，不用提前報名，全天開放民眾免費入園野餐，當天有三輪車美食、親子互動的舞台表演、YOYO家族最具人氣的天竺鼠姐姐等，更與迪卡儂台南仁德店合作設置戶外運動體驗區，為野餐日增添更多的歡樂。

西拉雅風管處官田遊客中心8月份開幕以來第一次舉辦野餐日，活動當日草原周邊開放民眾能自備野餐墊於草地上席地而坐，活動現場也有租借遮陽帳服務，租借只需繳交押金1000元，歸還時無損毀就能全額退回。除了能夠在廣大的草原腹地野餐外，現場也有不同品項的三輪車美食攤位，如飲品、甜點、鹹食、炸物、披薩等適合野餐享用的食物，周邊還有在地農特產商品販售，讓參加的民眾能夠體驗不同的味蕾饗宴。