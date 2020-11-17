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台南消防員花300元 自創「卡通人物救災模擬情境遊戲」
台南消防局麻豆分隊隊員林邑龍花300元材料費，製作「卡通人物救災救護情境模擬遊戲」，藉由創意防火宣導遊戲設計與學生們進行互動。遊戲中利用小故事及卡通人物遊戲卡（當下正夯的卡通人物如鋼鐵人、蜘蛛俠、花媽、救援小隊…等），與學生互動加深防災觀念及知識，並進行有獎徵答互動，提高防災宣導趣味性，效果相當好。
培文國小二年級師生及陪同家長約150人今天前往麻豆分隊參訪消防隊並進行防災宣導，活動中宣導「在外救護及防火宣導」，教導學生及家長家中應安裝住宅用火災警報器的重要性及在外目睹路人倒地時應如何進行初步救護處置（叫叫壓電），讓生命安全回壘。
麻豆消防隊員設計的創意遊戲也首次登場，過程中學生們歡笑聲不斷，爭先恐後的舉手搶答，直到老師說時間已到，學生們仍然意猶未盡、欲罷不能，效果比預期好很多。
第二大隊大隊長丁春能讚許麻豆分隊的創意，近來研發改良救護器材以保護打火弟兄安全，以及拍攝救護微電影提高民眾救護意識，這次隊員林邑龍發揮創意精神設計「卡通人物救災救護情境模擬遊戲」，以提高學生們投入防火宣導的熱度、寓教於樂、創意十足。
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