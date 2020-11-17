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嘉縣議員批：房價飆漲年輕人買不起 縣府居住正義做半套
嘉義縣議員何子凡上午質詢，為年輕人返鄉就業工作機會少、低薪、房價飆漲請命，批縣長翁章梁調降全縣房屋稅，居住正義只做半套，要求調整非自用住宅房屋累進稅率；翁章梁以自身經驗答說，年輕人可以回家跟父母住，對議員提議，他會列入檢討評估。
何子凡質詢說，「嘉義房市熱表現不輸六都，房價6年翻一倍，嘉義市房價翻倍漲屋，屋主轉賣賺數百萬」，這不只是新聞標題，更是嘉義許多想要成家購屋買房年輕人切身之痛。
他要求縣長翁章梁對房價不合理飆漲，應有積極作為，抑制炒作囤房，調整「非自用住宅」房屋累進稅率，實現居住正義，他說，翁縣長去年上任調低全縣房屋稅20%，表面上減低民眾稅賦負擔，但真正受惠最多的，卻是持有多戶非自用住宅的投資客與建商。
在沒有提高非自用住宅持有成本下，反而可能助長房屋炒作與價揚，嘉縣人口跌破50萬人，找回人口須對症下藥，不合理高房價是青年人返鄉定居就業最大阻礙，要求縣長透過政策調節工具，提高持有炒作房地產成本， 調整非自用住宅房屋累進稅率，抑制飆漲房價。
翁章梁以自身經驗，鼓勵年輕人返鄉與父母共同生活，陪伴照顧父母，他關切高房價影響年輕人返鄉就業，最近遇到在縣治蓋集合住宅建商，反映高房價讓年輕人買不起房子，建商回說有納入考量，定房價從5百多萬到1千5百萬元都有。
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