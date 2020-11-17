機車騎士懷疑手機被計程車壓壞 爆打計程車司機被法辦

台南市安平區府前路二段和府前三街口，昨天傍晚發生一起行車糾紛傷害案，警方調查，王姓機車騎士的手機掉在路上，他逆向要撿回手機後，發現手機破裂，王認為是計程車壓到手機。陳計程車司機則說，他有繞過手機，不是他壓到的，因騎士敲他車窗，他才用辣椒水噴對方。雙方各執一詞起口角衝突。警詢後依強制及傷害罪嫌法辦。

安平區府前路二段和府前三街口，昨天傍晚約6點30分發生一起傷害案，陳姓計程車男司機遭王姓機車男騎士涉嫌以安全帽毆打，致身體部位多處受傷，陳被送到郭綜合醫院治療，沒有生命危險，警方到場時機車騎士已逃逸，昨天深夜已追查到王姓機車騎士到案。

據了解，王表示，他騎車時手機不小心掉在路上，他逆向要撿回手機後，發現手機破裂，他 認為是計程車壓到手機，向計程車司理論。