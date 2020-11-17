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嘉市議員批「人比豬不如」 官員嘆：中央別進萊豬就好

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉市議員張秀華（右起）今質詢市府衛生局長張耀懋，感嘆「人比豬不如」。記者李承穎／翻攝
嘉市議員張秀華（右起）今質詢市府衛生局長張耀懋，感嘆「人比豬不如」。記者李承穎／翻攝

因應萊豬議題，行政院長蘇貞昌本月14日表示，明年起學校營養午餐獎勵金將由每餐3.5元提高到6元，落實3章1Q，確保校園食用國產豬。但嘉義市國民黨多名市議員今質疑，獎勵金提高，只是反映國產豬肉成本，跟會不會有萊豬入校，沒有因果關係，且幼兒園不在這範圍內，要如何落實，嘉市還要耗費大量查緝能量，檢驗加工肉品如貢丸等也可能失準。

市議員鄭光宏、張秀華和傅大偉等人今在議會接連針對萊豬議題質詢，嘉市府衛生局長張耀懋、教育處長林立生面對議員各種憂慮，雖表示會嚴格把關校園禁用萊豬，但也坦言「中央只要不進萊豬就好了」。

張秀華說，國人食用豬肉是牛肉的好幾倍，現在禁止萊豬入校園、軍隊，那其他人民該怎麼辦？又現在國產豬禁吃萊劑，卻要國人吃萊豬，「難道人比豬還不如？」

鄭光宏說，蘇貞昌所說的落實3章一Q，是根據教育部統一制定給各級學校的「採購契約範本」，但此舉真的能讓家長放心嗎？獎勵金從3.5元提高到6元，只是反映使用國產豬肉的成本，跟會不會有含萊劑肉品進校園，沒有因果關係，這是邏輯問題，若膳食中再製、加工品內含物如何認定？檢驗人力與能量是否足夠？皆非範本所能規範。

鄭光宏說，目前所規範的「各級校園」，以嘉義市來說，並不包含三間公立幼兒園、私立幼兒園及托嬰中心、托育場域及私人保母，另外依據依據民國108年政府所公告修正「乙型受體素類多重殘留分析」檢驗法，只適合檢驗生肉，若拿來檢驗校園營養午餐熟食加工品，例如常見的香腸、貢丸、肉鬆等的萊克多巴胺含量，將有「失準」可能。

傅大偉說，吃萊豬可能會造成心悸、缺血等問題，萊豬進來後要做好標示，市長也要堅持自治條例零檢出。市長黃敏惠回應，嘉義市零檢出的自治條例經議會通過，會以最嚴格方式把關，並做好標示，但仍不斷呼籲中央不要讓萊豬進口，才符合多數民意。

嘉市議員鄭光宏（右起）今質詢市府教育長林立生，憂慮校園流入萊豬問題。記者李承穎／翻攝
嘉市議員鄭光宏（右起）今質詢市府教育長林立生，憂慮校園流入萊豬問題。記者李承穎／翻攝

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