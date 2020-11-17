議員批國土計畫農地太多難翻身 翁章梁：要公平正義

嘉義縣國土計畫草案，農業發展地區從4萬餘公頃，縣府調整為3萬餘公頃，議員林緗亭上午質詢，以同為農業縣的嘉義與屏東對比，屏東調整到剩5779公頃，比嘉縣少，她批嘉縣農地劃設太多，犧牲發展換取國人糧食安全，不公平；縣長翁章梁表示認同，強調農地劃設要兼顧公平正義，他會向中央爭取調整。

翁章梁說，農委會以糧食安全評估，全台需要劃設74至80萬公頃農地，嘉義縣農地劃設太多，犧牲地方發展，中央應考慮以每人平均糧食熱量觀點，給予農民對地補貼。

建議中央要求縣市政府訂出糧食需求量與生產糧食農地面積，例如都會區應透過「農地權」交易機制，向農業縣購買不足糧食需求基本量，相關經費以專款專用，運用在農業發展，照顧農民，讓農業永續經營，同時合理解決統籌分配款分配不均問題，避免「劫貧濟富」現象。

林緗亭說，國土計畫草案，農委會規畫嘉義縣農地劃設4萬2402公頃，縣府調整為3萬4871公頃，反觀屏東農地劃設4萬5200公頃，大幅縮減調整為5779公頃，嘉縣農地劃設太多未編編鬆綁，限制地方發展，「我們犧牲換得什麼？」她要翁章梁向中央據理力爭。

經發處說，縣府為實現工農大縣發展願景，除既有大埔美、馬稠後工業園區持續開發使用，計畫引進航太科技園區、新設工業園區等重大建設，國土計畫草案配合計畫需求劃設未來發展地區或城鄉發展地區，以供未來開發利用，平衡城鄉土地使用差距，避免農地管制導致發展受限。