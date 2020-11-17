南市環保局化腐朽為神奇 回收美學班創造垃圾價值

台南市環保局為宣導廢棄物再利用的理念，近年來成立回收美學班，利用各項回收物創造出多款美學作品並對外販售外，還利用廢紙做出大、小不等的紙塑藝術品，凡公部門、立案人民團體、民間企業舉辦環境教育或公益性質相關活動，都可向環保局申請借用，讓更多民眾了解廢棄物再利用的觀念。

美學班長郭祈財帶領美學班成員利用廢紙、保麗龍塊等，做出許多大型的動物造型、童話人物等紙塑品。這些作品曾在觀光局「德元埤荷蘭村風車節」、學甲區公所「唸戀學甲蜀葵花活動」、六甲區公所「六甲落羽松活動」展，獲得好評。也曾配合年度燈節盛會「鹽水月津港燈節」客製化全新的紙塑美學作品。

除了塑品外，美學班也利用回收的木材、皮革、布料等製作托特包、水桶包、小提袋、真皮印章包、牛皮小零錢包、面紙盒、金三角包粽零錢包等精巧作品，這些作品不僅對外販售，也搭配藏金閣每二、四周六上午的拍賣日「得標滿額大回饋」活動，深受歡迎。

郭祈財說，美學創作並不輕鬆，創作時常是悶著頭做，做到一段落才會休息，根本就忘了上、下班時間，大家常開玩笑說做得「沒暝沒日」，偶而還會請家人幫忙當義工。不過，美學班同仁並不覺得累或辛苦，看到廢棄物成了美麗作品，就覺得很有成就感。