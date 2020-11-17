嘉義縣花近千萬遊具使用率低又建新公園 議員批浪費

嘉義縣文化觀光局4年前在嘉義長庚醫院旁兒童公園，新建3座保育動物形體的大型遊具「235新樂園」，議員詹琬蓁上午質詢批兒童公園花費9百多萬元，使用率低，使用效益不如嘉義市番仔溝公園只花450萬元，如今縣府又要砸5千多萬元做新公園，她要求審慎評估，以免重蹈浪費效益不彰的覆轍。

詹琬蓁說，縣府與其花5千多萬元整建朴子藝術公園，在長庚醫院北側空地蓋公園，不如在社區設置小型公園，對縣民休閒活動更有幫助，縣府在兒童公園設置特色遊具，部分設已損壞。

她播放兒童公園設置「黑琵滑梯」、「諸羅蛙堡」及「藍腹鷴之家」共3座遊具照片，批沒人使用，且3座遊具部分缺損，黑琵滑梯內的沙土減少，諸羅蛙堡油漆剝落，告示牌龜裂。

反觀嘉義市府新建垂楊大橋下的番仔溝公園，只花450萬設置全齡式公園，橋下可遮陽，遊具新穎有趣，吸引許多市民使用，效益高，嘉義長庚附近有戀人公園等，還有故宮南院園區，縣府卻又要砸大錢蓋公園，她要求檢討，讓民眾更便利使用，不要重蹈覆轍。